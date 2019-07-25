ABD basınının iddiası: Erdoğan, Trump'la görüşmesinde tehdit cümleleri kullandı

Beyaz Saray’da Cumhuriyetçi senatörlerle yapılan Türkiye ve S-400 gündemli ‘gizli’ toplantının detaylarını aktaran NBC, Donald Trump’ın yaptırımlar konusunda ‘esneklik’ talep ettiğini belirtti.







Senatörlerin yanı sıra Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın yaptırım konusunda bastırmasına karşılık Trump’ın daha ‘yumuşak’ bir tutum izlemesindeki gerçek nedenin, Tayyip Erdoğan ile G-20 Zirvesi’nde yaptığı görüşme olduğu iddia edildi.





İki liderin görüşmesi hakkında bilgi sahibi olan dört kaynağa dayandırılan habere göre bu görüşmeden Erdoğan Trump’ı hem pohpohladı hem de karşılık vermekle tehdit etti.





'NATO'DAN ÇEKİLİRİZ, İNCİRLİK'İ KAPATIRIZ'





NBC’nin haberine göre, ABD’nin yaptırımları hayata geçirmesi durumunda Erdoğan, ‘misillemede bulunacaklarına dair pek çok tehditte’ bulundu.





Kaynaklara göre bu tehditler arasında, NATO’dan çekilmek ve ABD’yi Türkiye’deki İncirlik Üssü’nden çıkarmak yer aldı.







'OBAMA'DAN DAHA İYİ BİR İŞADAMISIN' VURGUSU





Ancak kaynaklar, Erdoğan’ın Trump’ı övmeyi ihmal etmediğini de öne sürdü. Kaynaklara göre, Erdoğan, ‘deneyimli bir uzlaşmacı’ olduğunu belirterek Trump’ın imajına hitap etmeye çalıştı, Hatta Erdoğan, selefi Barack Obama’yı hatırlatarak Trump’a ‘daha iyi bir işadamı’ olduğunu söyledi.





Kaynaklar, böylece iki liderin yaptırımlardan kaçınacak bir anlaşma konusunda uzlaştıklarını iddia etti.





Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik konseyi Trump’ın tutumu, Erdoğan ile görüşmesi ya da senatörlerle yapılan toplantı hakkında yorumda bulunmadı.





ZİRVEDE VE SONRASINDA NELER OLDU?





Japonya’da haziran sonunda düzenlenen G-20 Zirvesi kapsamında Erdoğan ile Trump ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Erdoğan, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Yaptırım söz konusu olmayacağını Trump'tan duymuş olduk" ifadelerini kullanmıştı.



Trump ise, “Erdoğan’ın S-400 geriliminde suçu olmadığını” söyleyerek faturayı selefi Barack Obama’ya kesmişti.





ABD’li senatörler, S-400 alımı nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması konusunda Başkan Donald Trump’a yönelik baskılarını artırıyor. Ancak ABD basınına yansıyan pek çok habere göre Trump, bundan kaçınmak istiyor.





CNN’in iddiasına göre Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan ilişkisini bir şekilde koruyabilmek adına ağırdan alıyor. Wall Street Journal ise Trump’ın Erdoğan’a güvence verdiğini belirtiyor.