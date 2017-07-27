Samanyolu Haber /Gündem / AB’ye vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı /27 Temmuz 2017 00:32

AB’ye vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı

AB ve Türkiye arasındaki ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmeler askıya alındı.

AB’ye vizesiz seyahat görüşmeleri askıya alındı

Türkiye ile AB arasındaki yapılan ve Ankara’nın mültecilerin Avrupa’ya geçmesini engellemeyi taahhüt ettiği anlaşmaya riayet ediliyor olsa da, iki taraf arasında ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmek için yapılan görüşmelerin askıya alındığı iddia edildi

Bir AB diplomatının verdiği bilgiye göre müzakereleri askıya alınan konular arasında Türk vatandaşlarına Avrupa’da vizesiz seyahat ve serbest ticaretin kapsamının genişletilmesi de bulunuyor.

Türkiye ile AB ilişkilerini değerlendiren AB diplomatı, “Türkiye açıkça AB standartlarından uzaklaşıyor. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğünü yıkma çalışması devam ediyor” dedi.

Diplomat, bazı AB ülkelerinin Türkiye’ye tam üyeliğe hazırlık için aktarılan mali kaynağın kesilmesini görüşmeye açmak istediklerine dikkat çekti.
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