Samanyolu Haber /Gündem / 'AKP artık devletin partisi, kadrolarını da MİT dizayn ediyor’ /26 Temmuz 2017 22:01

'AKP artık devletin partisi, kadrolarını da MİT dizayn ediyor’

Cumhurbaşkanı Erdoğan AKP Genel Başkanı olunca ,Bütün devlet bürokrasisi, AKP'nin bir parçası haline geldi

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CHP Sözcüsü Bülent Tezcan: İktidar partisi Ak Parti, artık bir devlet partisidir. Genel Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Bütün devlet bürokrasisi, partinin bir parçasıdır. MİT ve MASAK aracılığıyla parti, dizayn edilmeye çalışılıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, “Türkiye’de bir parti devleti oluşturuldu. İktidar partisi Ak Parti, artık bir devlet partisidir. Genel Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Bütün devlet bürokrasisi, partinin bir parçasıdır. Devletin istihbarat kurumları aracılığıyla parti, dizayn edilmeye çalışılıyor. Köşe yazarı diyor ki  MİT’i ve MASAK devreye sokularak metal yorgunluğunu gidermek için parti kadrolarında değişiklik yapılacak. Buna Ak Parti çevrelerinin itirazını gerektirirdi. Bu köşe yazısına karşı Ak Parti Genel Başkanı’ndan tık yok. Yönetimden itiraz yok. Bir yazar diyor ki, devletin MİT’i ve Masak vasıtasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi dizayn edilecek. Bu havuz medyasında yazıldı. İtiraz yok çünkü gerçek bu” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK sonrası gündemi değerlendirdi.

Tezcan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “24 Temmuz güya sansürün kaldırılışın yıldönümü. Abdülhamid istibdadına rahmet okutan bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bütün bunların bir arka planı var. Türkiye’de bir parti devleti oluşturuldu. İktidar partisi Ak Parti, artık bir devlet partisidir. Genel Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Bütün devlet bürokrasisi, partinin bir parçasıdır.

Devletin istihbarat kurumları aracılığıyla parti, dizayn edilmeye çalışılıyor. Köşe yazarı diyor ki  MİT’i ve Masak devreye sokularak metal yorgunluğunu gidermek için parti kadrolarında değişiklik yapılacak. Buna Ak Parti çevrelerinin itirazını gerektirirdi. Bu köşe yazısına karşı Ak Parti Genel Başkanı’ndan tık yok. Yönetimden itiraz yok. Bir yazar diyor ki, devletin MİT’i ve MASAK vasıtasıyla Adalet ve Kalkınma Partisi dizayn edilecek. Bu havuz medyasında yazıldı. İtiraz yok çünkü gerçek bu.

BU AK PARTİ’NİN BİR DEVLET PARTİSİ…

Bu Ak Parti’nin bir devlet partisi olduğunun çok açık göstergesi. Buradan demokrasi çıkmaz. Partiden, yargıya, demokrasiye kadar doğrudan doğruya bir muhaberat mantığı ile yönetme anlayışı Türkiye’yi bu noktaya getirdi.”
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