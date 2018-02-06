Samanyolu Haber /Gündem / AB Milletvekili'nden Gürcistan Başbakan'ına Çabuk için mektup... /06 Şubat 2018 17:15

AB Milletvekili'nden Gürcistan Başbakan'ına Çabuk için mektup...

Avrupa Parlamentosu üyesi Rebecca Harms, Brüksel’de temaslarda bulunan Gürcistan Başbakanı’na mektup yazarak, Tiflis’te tutuklu Mustafa Emre Çabuk’un Türkiye’ye iade edilmemesini talep etti. Harms, bugün Tiflis’te tekrar hakim karşısına çıkan Çabuk’un Türkiye’ye iade edilme tehlikesinin belirmesi üzerine harekete geçti. Çabuk’un davası 19 Şubat’a ertelendi.

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Harms Gürcistan, Ermenistan, Azerbeycan, Ukrayna, Moldova ve Beyaz Rusya ile ilişkileri yürüten AP’nın Euronest Komitesi’nin başkanlığını yürütüyor. AP’de Türkiye Dostları Grubu’nun başkan yardımcılığını da yapan Harms, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Genişleme Komiseri Johannes Hahn’a da birer mektup göndererek Çabuk’un Türkiye’ye iadesinin engellenmesini istedi.

Harms, Gürcistan Başbakanı Giorgi Kvirikashvili’ye gönderdiği mektupta, Türkiye vatandaşı Çabuk’un 15 yıldır Gürcistan’da yaşadığı, Mayıs 2017’te Türkiye’nin talebi üzerine tutuklandığını belirtti. Çabuk’un 3 yıldır Türkiye’yi ziyaret etmemiş olmasına rağmen 15 Temmuz darbe teşebbüsüne karışmakla suçlandığına işaret eden Harms, iltica talebinin de kabul edilmediğini vurguladı.

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINA BİLE UYULMUYOR

Harms, mektubunda Anayasa Mahkemesi’nin gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan’ın tahliye kararına rağmen hükme uyulmadığına dikkat çekti. Anayasal krizin yaşandığı Türkiye’ye Çabuk’un iadesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Harms Gürcistan Başbakanı’ndan Türkiye’nin baskılarına direnmesi çağrısı yaptı. Mektupta, Çabuk’un iade edilmesi durumunda kötü muamele karşılaşma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Çabuk’u hapishanede ziyaret eden Harms’ın önümüzdeki hafta yapacağı Gürcistan temaslarında Çabuk’a ikinci bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.
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