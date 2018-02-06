İbrahim Balta tahliye edildi, diğer gazetecilerin tutukluğuna devam kararı

Ekim ayındaki son duruşmada Atilla Taş, Davud Aydın ve Murat Aksoy tahliye edilmişti. Davada son duruşma 4 Aralık’ta yapılmıştı. O duruşmada tanık beyanları gerekçe gösterilerek tutukluluğa devam kararı çıkmıştı.

Bugünkü duruşmada esas hakkında mütaalasını sunan savcı, hakkında yakalama kararı bulunan gazeteciler Bülent Ceyhan ve Said Sefa’nın dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcı tutuklu yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun tahliyesini talep etti.

Savcı Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu haricinde tüm gazetecilere sözde “F…/PDY üyeliği” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun yanında Aksoy ve Çulhaoğlu‘nun ise “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan cezalandırılması istedi. Savcı, daha önce tahliye edilen ancak hakkında “örgüt üyeliği” suçundan ceza istenen sanıkların yeniden tutuklanmalarını da talep etti.





Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme bazı sanıklar hakkındaki yeniden tutuklama taleplerini reddetti. Sağlık sorunları nedeniyle Halil İbrahim Balta adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme savcının tahliyesini istediği Gökçe Fırat Çulhaoğlu da dahil geri kalan tüm tutuklu gazetecilerin tutukluluklarının devamına hükmetti.





Bir sonraki duruşma 22 Şubat’ta görülecek.



