Samanyolu Haber /Gündem / İbrahim Balta tahliye edildi, diğer gazetecilerin tutukluğuna devam kararı /06 Şubat 2018 19:56

İbrahim Balta tahliye edildi, diğer gazetecilerin tutukluğuna devam kararı

Hizmet Hareketi’nin ‘medya yapılanması’na üye oldukları iddiasıyla 29 gazetecinin yargılanmasına 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

SHABER3.COM

Ekim ayındaki son duruşmada Atilla Taş, Davud Aydın ve Murat Aksoy tahliye edilmişti. Davada son duruşma 4 Aralık’ta yapılmıştı. O duruşmada tanık beyanları gerekçe gösterilerek tutukluluğa devam kararı çıkmıştı.

Bugünkü duruşmada esas hakkında mütaalasını sunan savcı, hakkında yakalama kararı bulunan gazeteciler Bülent Ceyhan ve Said Sefa’nın dosyalarının ayrılmasını talep etti. Savcı tutuklu yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu’nun tahliyesini talep etti.

Savcı Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu haricinde tüm gazetecilere sözde “F…/PDY üyeliği” suçundan cezalandırılmalarını istedi. Bunun yanında Aksoy ve Çulhaoğlu‘nun ise “üye olmamakla birlikte örgüte yardım etme” suçundan cezalandırılması istedi. Savcı, daha önce tahliye edilen ancak hakkında “örgüt üyeliği” suçundan ceza istenen sanıkların yeniden tutuklanmalarını da talep etti.

Mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme bazı sanıklar hakkındaki yeniden tutuklama taleplerini reddetti. Sağlık sorunları nedeniyle Halil İbrahim Balta adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Mahkeme savcının tahliyesini istediği Gökçe Fırat Çulhaoğlu da dahil geri kalan tüm tutuklu gazetecilerin tutukluluklarının devamına hükmetti.

Bir sonraki duruşma 22 Şubat’ta görülecek.

Davada mevcut durumda tutuklu sanıklar şöyle;  Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammed Sait Kuloğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.

Duruşmalar devam ederken serbest bırakılan gazeteciler ise Ali Akkuş, Atilla Taş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Davut Aydın, Murat Aksoy oldu. Tutuksuz yargılanan Muhterem Tanık ile birlikte Bülent Ceyhan ve Said Sefa için haklarında yakalama kararı bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İbrahim Balta tahliye edildi, diğer gazetecilerin tutukluğuna... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:29:42