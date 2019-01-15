Samanyolu Haber /Gündem / A Haber vatandaşı trolledi: Ekrana sahte Amerikalı profesör çıkardı /15 Ocak 2019 15:49

A Haber vatandaşı trolledi: Ekrana sahte Amerikalı profesör çıkardı

AKP'nin televizyonu olarak bilinen A Haber, canlı yayına çıkardığı konukla Türk milletini trolledi.

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber’de 11 Ocak 2019 tarihinde yayınlanan Cansu Canan Özgen’in sunduğu “Satır arası” adlı programa “Harward Üniversitesi’nde” olduğu iddia edilen ve adı Mark Thomas olan bir profesör telefon konuğu olarak katıldı. ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendiren Thomas, Trump’un baskı altında ve zayıf durumda olduğunu ve köşeye sıkıştığını ve İsrail tarafından yönlendirildiğini söyledi.

Burada dikkati ilk çeken şey, üniversitenin adının “w” harfiyle yazılmasıydı. Oysaki Dünyada en önde gelen üniversitelerinden biri olan, ABD’de bulunan üniversitenin adı, Harvard Üniversitesi.İnternet üzerinden basit bir arama yapıldığında ise, üniversitede adı Prof. Dr. Mark Thomas olan bir profesör yok.

Odatv sitesi, Harvard Üniversitesi'nie Mark Thomas adında birinin üniversitede çalışıp çalışmadığını sordu. Üniversite ise böyle bir ismin kadrolarında olmadığı yönünde oldu.

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A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

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