'94 seçiminde Oktar'ın yanındaki kadınlar Tayyip beyin yanında çalıştı'

Yeniçağ gazetesi yazarı Ahmet Takan eski içişleri bakanı Sadettin Tantan'la Adann Oktar operasyonunu konuştu. Tantan'a göre operasyonla ilgili AKP'de rahatsızlık var, zira Adnan Oktar'ın bayan ekibi daha önce Tayyip Erdoğan'ın 94 belediye seçimleri sırasında yanında çalıştı.





Söyleşiden ilgili bölüm şöyle:





(...)





Operasyonun başladığı günden beri dikkatle bakıyorum. Dün özellikle havuz medyasını tekrar tekrar gözden geçirdim. Başta AKP olmak üzere siyasilerde tık yok!.. AKP sözcüleri lal olmuş!.. Neden çekiniyorlar acaba?.. İstanbul polisinin başarı ile yürüttüğü operasyona güçlü siyasi destek gelmez ise bunun sonu nereye kadar varabilir?.. 3-5 "kedicik"in magazin unsurlarıyla uğraşacaksak ve işi sulandıracaksak o zaman bu operasyon niye yapıldı?. Yoksa...Yoksa... "Acaba bu bir sindirme operasyonu muydu" diye sormakta haksız mı sayılırız?...





Döneminde Adnan Oktar örgütüne ilk büyük operasyonu yapan fakat siyasi baskılar yüzünden yarım kaldığını açıklayan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile konuştum. Tantan, YENİÇAĞ'a yeni bomba açıklamalar yaptı;



-Bu örgütün çökertilmesi için ne yapılması gerekiyor?

-Bunları içeri aldıktan sonra (kendi döneminden bahsediyor-aht-) yaptıkları ve kitaplaştırdıkları büyük bir çalışma var. Ve bunları yurt dışında diplomasiye falan her yere gönderdiler. Kendilerini masum göstermek adına orada yerli ve yabancı hukukçuların raporları var. Onları çok büyük paralarla alındı o zaman. Türkiye'den de çok tanınan isimler var. O çok önemli bir belge aslında.İkincisi, ne yapmak lazım dediğinde mağdur olan aileler hepsi korkuyorlar. Neden korkuyor?.. Özellikle çocuklarını kaybetmesinden korkuyor. Zaten çocukları kaybedilmiş vaziyette de tehditten korkuyor. Ailelerin, mağdur olanların tacize uğrayanların şikayetçi olması lazım.





-Peki, ne yapılmalı bunun için?

-Korkuyu yenmeleri gerekiyor. Onun için de bu ailelere destek verecek kamuoyu desteği gerekiyor. Bu olayı yürüten Cumhuriyet Savcılığına ve İstanbul Emniyetine halkın desteği gerekiyor. Niye?.. Çünkü aldığım bilgilere göre, AKP'de de rahatsızlık var bunlarla ilgili. Operasyondan dolayı.



-Bunların itirafçı olması sağlanabilir mi?

-İtirafçı olması olabilir mi içlerinde onu bilmiyorum. O tamamen savcılığın takdirinde. İtirafçı olabilir tabii ama o sağlanabilir mi onu bilemiyorum. Ama geçmişteki kalan tecrübelerimiz dahilinde ailelerin yıllar içerisinde bana hep müracaatları oluyor ama müracaatları sadece yakarışta kaldı. Onu savcılık tarafına taşıttıramadık. Orada kilitleniyor. Diğer örgütler de aileleri korku ve panik ediyor.





-Onca yılın ardından niçin bugün bu operasyon yapıldı sizce?

-Bu operasyon uzun bir projenin, çalışmanın eseri. Niye yapıldı?.. 1999 yılında operasyonu yaptığımızda bugünkü İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan da onu çok yakinen biliyor, çalışmanın içerisinde orada olan insanlardan birisi bunların ne olduğunu yakinen bilen bir insan. Şu anda iktidarın bunu desteklemesi gerekiyor.



