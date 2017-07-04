Ankara karıştı: Suriyelilere yönelik linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara’da Suriyelilere linç girişimi!







Gerginliğin gece saatlerine kadar sürdüğü olayda çevik kuvvet polisi toplananlara TOMA ile müdahale etti. Büyük bir kavgaya dönüşen olaylara onlarca kişi katılırken, Ankara sokaklarındaki hareketlenme ilk anda bastırılamadı.





Ancak ilerleyen saatlerde çevik kuvvetin, sokağa çıkan vatandaşlardan evlerine dönmeleri istedi. TOMA’lardan, “tahriklere kapılmayın” anonsu yapmasıyla ve polisin biber gazı kullanmasıyla gerginlik azaldı. Olayların neden çıktığı henüz belirlenemedi.