Samanyolu Haber /Gündem / Ankara karıştı: Suriyelilere yönelik linç girişimine TOMA'lı müdahale /04 Temmuz 2017 00:25

Ankara karıştı: Suriyelilere yönelik linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara Yenimahalle’de bulunan Demetevler’de Suriyelilere yönelik linç girişimi yaşandı.

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Ankara’da Suriyelilere linç girişimi!

Gerginliğin gece saatlerine kadar sürdüğü olayda çevik kuvvet polisi toplananlara TOMA ile müdahale etti. Büyük bir kavgaya dönüşen olaylara onlarca kişi katılırken, Ankara sokaklarındaki hareketlenme ilk anda bastırılamadı.

Ancak ilerleyen saatlerde çevik kuvvetin, sokağa çıkan vatandaşlardan evlerine dönmeleri istedi. TOMA’lardan, “tahriklere kapılmayın” anonsu yapmasıyla ve polisin biber gazı kullanmasıyla gerginlik azaldı. Olayların neden çıktığı henüz belirlenemedi.
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Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

Ankara karıştı: Suriyelilere linç girişimine TOMA'lı müdahale

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