Samanyolu Haber /Dünya / 750 bin AB vatandaşı Brexit sonrası İngiltere'de kalmak istedi /31 Mayıs 2019 12:11

750 bin AB vatandaşı Brexit sonrası İngiltere'de kalmak istedi

İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, 750 binden fazla Avrupa Birliği (AB) vatandaşının Brexit’ten sonra İngiltere’de kalmak için başvuruda bulunduğunu söyledi.

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İngiltere İçişleri Bakanı Sajid Javid, yaptığı açıklamada, 750 binden fazla AB vatandaşının Brexit’ten sonra İngiltere’de kalmak için başvuruda bulunduğunu söyleyerek, "AB vatandaşları, bu ülkeye bu kadar katkıda bulunan arkadaşlarımız, komşularımız ve meslektaşlarımızdır. Brexit'in sonucu ne olursa olsun kalmalarını istiyoruz" dedi. 

İngiltere'nin şu an 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerekiyor, ancak Başbakan Theresa May, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylamamasının ardından istifa etti ve onun yerine geçmek için mücadele edenler ise bu anlaşmada değişiklik yapıp yapmama konusunda bölünmüş durumda. 

İngiltere'de yaşayan 3 milyondan fazla AB vatandaşına ne olacağı konusu, Brexit görüşmelerinde ilk ele alınanlardan biriydi. AB vatandaşlarının Brexit anlaşmasının onaylansa da onaylanmasa da yerleşik statü başvurusunda bulunmak için en az 31 Aralık 2020 tarihine kadar vakitlerinin olduğu bildirilmişti. 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan rakamlar, nisan ayının sonuna kadar toplam 621 bin kişinin başvuruda bulunduğunu, planın tam olarak 30 Mart'ta başlatılmasının ardından bir ay içinde 389 bin 900 kişinin başvurduğunu ve geri kalanının ise geçen yıl Ağustos ayında başlayan test aşamasında başvurduğunu ifade ediyor. 

AB Yerleşme Programı kapsamında, beş yıl boyunca sürekli olarak İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarına şu anda olduğu gibi çalışma ve eğitimle yardım ve hizmetlere erişme hakları verilerek yerleşik statü verilebilir. 

Hükümet yetkilileri, Polonyalıların İngiltere'de kalmak isteyen AB vatandaşlarından en büyük grubu oluşturduğunu ve 103 bin 200 kişinin şimdiye kadar başvurduğunu, ardından 89 bin 900 Romen ve 70 bin 800 ile İtalya'nın geldiğini söyledi.
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