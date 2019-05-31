Samanyolu Haber /Gündem / İsimsiz AKP yöneticisi: İmamoğlu 3 puan önde, Yıldırım yine isteksiz ve heyecansız /31 Mayıs 2019 11:54

İsimsiz AKP yöneticisi: İmamoğlu 3 puan önde, Yıldırım yine isteksiz ve heyecansız

Reuters'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair yayımlanan haberde AKPli bir yetkilinin "İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var" dediği ileri sürüldü.

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Reuters'ta 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine dair bir kulis haber yayımlandı.

Haberde AKP'li bir yetkilinin “İmamoğlu’nun daha farklı şekilde önde olduğu başka anketler de oldu ama partimizin yaptırdığı son ankette İmamoğlu üç puan önde. Önümüzdeki dönemde Erdoğan’ın ağırlığını koymasıyla farkın lehimize dönme ihtimali var" dediği iddia edildi.

'KOLAY OLMAYACAK AMA YILDIRIM'IN ŞANSI VAR'

Diken’in aktardığı habere göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere bazı üst düzey partililerin seçim için İstanbul’a ‘kamp‘ kurduğunu ve sonucun Yıldırım lehine olması için kampanya yürüttüğünü kaydeden aynı yetkili, “Elbette zorlukları var. Kolay bir kampanya değil ama Yıldırım’ın kazanma şansı var” dedi.

HDP’ye oy veren Kürt seçmenin de oylarına talip olduklarını belirten AKP yetkilisi şöyle devam etti:

“Daha önce AK Parti’ye oy veren bu seçmenleri yeniden sandığa getirir ve partimize oy verdirirsek, ipi göğüsleriz. Karşılıklı zor bir dönem geçirildi ama son dönemdeki yumuşamanın da olumlu etkileri olacaktır.”

AKP’ye yakın bir kaynak da anketlerde İmamoğlu’nun halen önde olduğunu belirterek, “Çok daha iyi ve ılımlı bir kampanya olacak. Bunun izleri ortada. Sonuçlarını göreceğiz. Erdoğan önümüzdeki günlerde ve seçim yaklaştıkça hızlanacak şekilde İstanbul’a ağırlık verecek. Yıldırım’ın şansı var” dedi.

Yıldırım’ın tekrarlanacak seçim öncesi yine ‘isteksiz ve heyecansız‘ göründüğünü kaydeden kaynak, “Bu görüntü biraz algıyı zorluyor. Seçimin tekrarı nedeniyle tabandan da bir miktar kayıp yaşanabilir, AKP’ye tepki oyları olacak. Diğer adaylar da CHP adayı için çalışacak” diye konuştu.
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