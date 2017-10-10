70 rütbeli askere gözaltı kararı

TSK'ya yönelik ihbar ve fişleme operasyonları devam ediyor. Bu sabah Konya merkezli Ankara, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yalova'da düzenlenen operasyonda 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı verildi.

Türk Hava Kuvvetleri’nde görevli 62, Deniz Kuvvetleri’nde görevli 4, Kara Kuvvetleri’nde görevli 2, Jandarma Genel Komutanlığı’nda 2 olmak üzere; 2 albay, 7 yüzbaşı, 36 üsteğmen, 3 teğmen ve 22’si astsubay toplam 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilirken bu askerler arasında pilotların da bulunduğu belirtildi

