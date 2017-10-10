Samanyolu Haber /Gündem / Tutuklu YARSAV Başkanı'na AKPM'den prestijli ödül /10 Ekim 2017 08:50

Tutuklu YARSAV Başkanı'na AKPM'den prestijli ödül

Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), tutuklu bulunan Yargıçlar ve Savcılar Birliği’nin (YARSAV) eski başkanı Murat Arslan’ı ‘Vaclav Havel İnsan Hakları Ödülü’ne layık gördü.

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Arslan, 26 Ekim 2016 tarihinden bu yana tutuklu.

AKPM, geçen nisan ayında Türkiye’nin yeniden denetim sürecine alınmasına karar vermişti.

Hürriyet’ten Güven Özalp’ın haberine göre, ödül 2013 yılından bu yana insan haklarının savunulması alanında üstün hizmet gösterenlere veriliyor.

AKPM, Arslan’ı ‘iyi tanınan ve saygın’, ‘her zaman yargının bağımsızlığından yana olan’ ifadeleriyle tanıttı.

Adayları seçmek ve kazananı belirlemekle görevli seçici panel, AKPM başkanı ya da onun tarafından belirlenen bir isimle insan haklarıyla bağlantılı altı bağımsız isimden oluşuyor.

Arslan’ın yanısıra Macar Helsinki Komitesi adlı sivil toplum örgütü ve Avusturyalı din adamı Gerog Sporschill de adaylar arasındaydı. Ödül geçen yıl Yezidi insan hakları aktivisti Nadia Murad’a verilmişti. Kazanan isme 60 bin avro para da veriliyor.
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