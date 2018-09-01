53 yaşındaki down sendromlu adam ilk kez ayrı kaldığı babası ile tekrar buluşursa





Down sendromlu Matt Cobrink’in babasına kavuşma anı duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 53 yaşındaki Cobrink hayatında ilk defa babasından ayrı kalmıştı. Buluşma anında merdivenlerden koşarak inen Cobrink, babasına böyle sarıldı.