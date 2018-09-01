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53 yaşındaki down sendromlu adam ilk kez ayrı kaldığı babası ile tekrar buluşursa
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53 yaşındaki down sendromlu adam ilk kez ayrı kaldığı babası ile tekrar buluşursa
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01 Eylül 2018 09:06
53 yaşındaki down sendromlu adam ilk kez ayrı kaldığı babası ile tekrar buluşursa
53 yaşındaki down sendromlu Matt Cobrink, günler sonra 88 yaşındaki babasıyla buluştu. O anlar duygu dolu görüntülere sahne oldu.
53 yaşındaki down sendromlu adam babası ile buluşursa
Down sendromlu Matt Cobrink’in babasına kavuşma anı duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. 53 yaşındaki Cobrink hayatında ilk defa babasından ayrı kalmıştı. Buluşma anında merdivenlerden koşarak inen Cobrink, babasına böyle sarıldı.
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