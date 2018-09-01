







Brüksel bürosu aracılığıyla, Türkiye'deki mali krizin AB'deki yansımalarını analiz eden Le Figaro, "Türk hasta Avrupa'yı endişelendiriyor" başlıklı haberinde, Türkiye'deki kötü gidişin uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından da onaylandığına dikkat çekti.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre henüz Avrupa mali piyasaları ya da AB Komisyonu'nda bir panik havası olmadığına işaret eden Le Figaro’ya konuşan bir AB yetkilisi, "Krizi izliyoruz, analiz ediyoruz. Avrupa’ya çok fazla etkisi olacağını düşünmüyoruz" dedi. Fakat gazeteye göre faiz oranlarını yükseltmemekte ısrar eden Türkiye, duvarda toslama tehlikesine doğru hızla ilerliyor.





Le Figaro, Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türk bankalarının güçlü olduğunu söylemesine rağmen, Paris ve Berlin'in "Türkiye'nin Avrupa'nın menfaatlerinden uzaklaşmasından endişe ettiğini" yazdı.





"KARŞIMIZDA TÜMÜYLE PARANOYAYA KAPILMIŞ BİR İKTİDAR VAR"





"AB içindeki bir Fransız yetkili, 'Bu gerçek bir endişe kaynağı. Zira karşımızda, neredeyse kimseyi dinlemeyen, ekonomisini yeniden canlandırmak için hiçbir şey yapmayan ve 2016'daki darbe girişiminden bu yana tümüyle paranoyaya kapılmış bir iktidar var" diyor.





Almanya Maliye Bakanı da, "Türkiye ekonomik olarak zor bir dönemde. Ve zorluklar sadece Amerika'nın yaptırımlarından kaynaklanmıyor" diyerek bu görüşe katılıyor.





Kriz sonrası Ankara'nın, Avrupa karşısında eleştirilerinin tonunu da yumuşattığına dikkat çeken gazete şu analizlere yer verdi:





“AB'nin eski Ankara büyükelçisi Marc Pierini "Washington ile krizde olan Ankara, taktik olarak yüzünü Avrupa'ya döndü. Ankara, olası bir kriz karşısında ortak hareket edilmesini istiyor ve Trump'ın Avrupa'da kışkırttığı öfke üzerine oynuyor. Ankara terörle mücadele ve göçmen krizi konularında da sık sık rolünü hatırlatıyor. Zira, AB'nin terörle mücadele ve göçmen akını konusundaki endişelerinin farkında. AB Komisyonu'na yakın bir isim, 'Türkiye'nin sınırları açtığını bir an için düşünün! Bu bizi rahatsız eder' diyor."





"IMF'DEN BAŞKA YOL YOK"





Le Figaro’ya göre, Avrupa Parlamentosu seçimlerine 9 ay kala, popülizm kıtada yer kazanmaya devam ederken, Ankara'nın böyle bir girişimde bulunmasının elbette Avrupa üzerinde etkisi olur. Gazete, “Türk hükümetini kızdırmanın hiç zamanı değil” yorumunu yapıyor.





Gazeteye göre Berlin ve Brüksel'den bakıldığında, Türkiye için tek çıkış yolunun IMF'ye dönmek olduğu düşünülüyor. Gazeteye konuşan bir Fransız diplomat, "Uzun vadede, başka bir çözümümüz yok" yorumunu yapıyor.