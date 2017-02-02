500 milyon dolarlık kavga büyüyor!





Televizyon ekranları önceki akşam benzeri görülmemiş bir tartışmaya sahne oldu. Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığını (KBV) da yürüten Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ soruları yanıtlarken Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım canlı yayına telefonla bağlanıp çarpıcı ifadeler kullandı. Yıldırım, 500 milyon dolarlık yayın ihalesinin şartnamesini görmediklerini belirtti. Fenerbahçe Başkanı, konunun mahkemeye taşınmasını engelleyen feragatnameyi de imzalamadıklarını belirterek Gümüşdağ'a şu tarihi sözleri söyledi: İhaleye fesat karıştırıldıysa mahkemeye götürürüm!





Sözcü'nün haberine göre Fenerbahçe, yayın ihalesine imza atmayan tek kulüp değil. Ayrıca Göksel Gümüşdağ'ın “Şartnameyi biliyorsunuz” sözüne rağmen toplantıda dağıtılan evrakın şartname değil ‘teknik çalışma raporu' olduğu öğrenildi. Bu rapor da ‘dışarı sızmaması' için temsilcilerin ortak kararıyla toplantı sonrası geri toplandı. Fenerbahçe, yazılı olarak bir ay içinde iki kez geçerli şartnameyi istemesine rağmen bu belgelere ulaşamadı. Zaten Aziz Yıldırım'ın da önceki günkü yayına bağlanmasına bu neden oldu.





HİSSEDARLAR DAVA AÇARSA







Fenerbahçe’nin kurun sabitlenmesine tepki göstermesinin öncelikli nedeni, “Neden kur nedeniyle zarar edelim” düşüncesi. Aziz Yıldırım, çok az bile olsa gelir kaybı istemiyor. Diğer endişe ise kamuya açık bir şirket olan Fenerbahçe'nin hissedarlara karşı sorumluluğu. İleride zarara uğradıklarını iddia eden hissedarların dava açma ihtimali Yıldırım'ı önlem almaya itiyor. Şartnamenin halen kendilerine gönderilmemesi Fenerbahçe kurmaylarına, “Acaba bir terslik mi var” sorusunu sorduruyor.

16 kulübün şartnameyi imzalaması kamuoyunda pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Futbol kulislerinde, kulüplerin, 500 milyon dolar etmeyecek Süper Lig'e değerinin çok üzerinde bir para verildiğini düşünüp KBV'nin kararını kabul ettikleri dedikodusu bulunuyor.





CEVAP BEKLEYEN SORULAR





– Aziz Yıldırım, neden “İhaleye fesat karıştırıyorsanız…” dedi?

– Yayıncı kuruluş, neden 500 milyon dolar artı KDV'lik (590 milyon dolar) ihale bedelinin yarısını TL, yarısını dolar olarak ödeyecek?

– Dolar kuru neden 3.26'ya sabitlendi?

– Dolar sabitlendiğine göre neden artış sadece TEFE-TÜFE'ye göre yapılacak?

– Dolar, ihalenin son yılı olan 2022'de 5-6 TL'yi geçerse aradaki astronomik farkı kim ödeyecek?

– Eski adıyla Digiturk'ün Katar sermayeli beIN Media Group'a satılmasında AKP'nin herhangi bir rolü var mı?

– Süper Lig yayın ihalesine sadece tek bir şirketin teklif vermesinde AKP'nin rolü var mı? (Tivibu, D-Smart ve Vodafone ihale günü çekilmiş, Turkcell Superonline sadece mobil yayın hakları için teklif vermişti).

– Kulüplerin bu anlaşmayı kabul etmesinde AKP'nin bir etkisi var mı?





TFF PAYI YÜZDE 4’E İNECEK







BEIN Media, liglerin yayın hakkı olarak 500 milyon dolar (KDV'li 590 milyon dolar) ödeyecek. Bunun içinde kulüplerin payı, son ihaleyle arttırıldı. Daha önce yüzde 12 olan Futbol Federasyonu payının indirilmesi en önemli değişiklik. Kesin bir şey olmasa da bunun yüzde 4 seviyesine çekileceği ifade ediliyor. TFF payının aşağı yukarı 23 milyon Euro olması bekleniyor. TFF 1. Lig yayın hakları da ihale rakamının içinde ve bu da 45 milyon dolar civarında. Böylece kulüplere yaklaşık 430 milyon dolar kalacak.





SADECE YÜZDE 35’İ HAVUZA





Yayın geliri, her kulübe eşit gitmiyor. Havuzun sadece yüzde 35'i katılım payı olarak 18 kulübe eşit bölünecek. Yüzde 45'i performansa, yani toplanan puana göre, yüzde 11'i geçmiş şampiyonluk sayılarına ve yüzde 9'u da ilk beş sıradakilere sıralama ödülü olarak verilecek. Üç büyüklerden birinin 78 puanla şampiyonluğunun naklen yayın geliri karşılığı 70 milyon dolar civarında. Son şampiyon Beşiktaş, geçen sezon yaklaşık 90 milyon TL yayın geliri almıştı.





NE DEDİLER?





FİKRET ORMAN: Bizim bir tavrımız yok. Kulüpler Birliği'nde alınan kararın arkasındayız, diğer kulüplerle mutabıkız. Kurda bizim için bir sıkıntı yok.

DURSUN ÖZBEK: Biz şartnameyi imzaladık ve gönderdik. Kulüpler Birliği Vakfı ile hareket ediyoruz. Şartları kabul ettik ama bir tek Fenerbahçe kabul etmiyor. İşi yokuşa sürmek şu an hiçbir kulübün menfaatine değil. Üstelik bu rakam, Avrupa'nın en yüksek 5. geliri.

FERUDUN TANKUT: Biz Süper Lig'e bu sezon çıktığımız için ihale komisyonuna katılmadık. Ortak bir karar aldık ve Göksel Bey'e güvendiğimizi söyledik. Önceki yıllara göre 590 milyon dolara çıkan bir rakam. Bize yüzde 47 bir artış olacak. Kulüpler için fevkalade iyi bir rakam.