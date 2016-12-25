Samanyolu Haber /Gündem / 433 sinemacı hakkında soruşturma /25 Aralık 2016 19:49

433 sinemacı hakkında soruşturma

Barış için akademisyenler adlı grubun yazdığı bildiriye destek veren 'barış sinemacıları' grubuna da soruşturma başlatıldı.

SHABER3.COM

Oyuncular Sendikası’na gönderilen üzerinde İstanbul İl Emniyet Müdürü Haydar Özdemir imzalı bir bilgilendirme metinde “Sözde çağrı ve barış müzakarelerine destek amaçlı bildiri yayınlayan 11328 şüpheli hakkında 2016/5734 sayılı evrak üzerinden ‘Terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan soruşturma yürütülürken 14701/2016 tarihinde, konusu suç teşkil eden bildiri içeriği ve bildiride bulunanlara destek olmak amacıyla bildiri yayınlayan sinemacı olduğu bildirilen 433 kişi hakkında ‘Suçu ve suçluyu övmek’ yönünden soruşturma başlatıldı” denildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Oyuncular Sendikası’na gönderdikleri isim listesinde üyelerine ait kimlik ve iletişim bilgilerini İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne göndermelerini istedi.

Sinemacılar ne demişti?

‘Bu suça ortak olmayacağız’ diyerek çatışmalı sürecin sona ermesini isteyen ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun hedefi olan 2 bini aşkın akademisyene, gazeteciler, edebiyatçılar, hukukçular ve sinemacılar destek vermişti. “Ama’sız, fakat’sız, eğer’siz bu suça ortak olmayacağız; ‘Barış için Akademisyenler İnisiyatifi’nin yanındayız” diyen 400 aşkın sinemacının açıklamasında “Bizler Türkiyeli sinemacılar olarak, Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, 11 Ocak 2016 tarihinde hükümete yaptığı barış ve müzakere çağrısına destek veriyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğünün engellenmesini reddediyoruz. Eşitlik ve barışın yanındayız. Yaşam hakkının yanındayız. Özgür düşüncenin ve sanatın yanındayız. Ama’sız fakat’sız eğer’siz: “Bu suça ortak olmayacağız!” Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin, yanındayız” ifadeleri yer almıştı.
<< Önceki Haber 433 sinemacı hakkında soruşturma Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:49:26