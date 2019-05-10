Samanyolu Haber /Gündem / '420 milyon borçlu belediye, geçmişte 90 bine yaptırdığı havuzları bütçe ayırıp yıkıyor' /10 Mayıs 2019 09:59

'420 milyon borçlu belediye, geçmişte 90 bine yaptırdığı havuzları bütçe ayırıp yıkıyor'

İstanbul Fatih’te önceki dönem başkan olan Mustafa Demir zamanında yapılan ve her biri en az 80-90 bin lira olan süs havuzları, yeni başkan Mehmet Ergün Turan’ın seçilmesiyle yıkılmaya başlandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Fatih’te parklarda bulunan süs havuzlarının yıkımına başlandı.

CHP Fatih Belediyesi Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Kazım Akşahin, süs havuzlarının 2010 yılından itibaren eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapıldığını ve her birinin şu anki değerinin en az 80-90 bin lira üzerinde olduğunu belirtti.
Akşahin, “31 Mart’ta yeni seçilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. 10’a yakın parktaki süs havuzunun yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik” dedi. 

Akşahin, özetle şunları söyledi:

“2010 yılından itibaren Fatih’in çeşitli semtlerine eski belediye başkanı Mustafa Demir zamanında yapılan, her birinin şu anki değeri en az 80 - 90 bin TL üzeri olmak üzere süs havuzları yapılmıştı. 31 Mart’ta yeni seçilen sayın Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, bu süs havuzlarını sebebi bilinmeyen nedenlerle kaldırtmaya başladı. Geçmişte Fatih halkının vergileriyle yapılan bu havuzlar artık yok ve bunca yıl yapılan harcama çöpe gitti. 2018 yıl sonu itibarıyla 420 milyon borcu olan Fatih Belediyesi geçmişte bütçe ayırarak yaptığı havuzunun yıkıyor. 10’a yakın parktaki süs havuzlarının yıkılacağı söylentisi var. Şu ana kadar 2 tanesini tespit ettik, belgeledik. Yaz ayına girerken sıcak havalarda yaşlılarımızın vakit geçirdiği parklar özelliğini kayıp edecek.” 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '420 milyon borçlu belediye, geçmişte 90 bine yaptırdığı... Sonraki Haber >>

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

AKP, 200 bin liralık köfte-ekmek faturasını belediyeye ödetmiş

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

İşte Türkiye'de yaşanan zulmün belgesi...

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Şakalaşıyorlardı... 20 saniyede felaket!

Bir evden binden fazla silah çıktı

Bir evden binden fazla silah çıktı

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Öğrenciyi servis şoförü kurtardı.

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Şaka nereyse faciaya sebep olacaktı...

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Rektör zamları protesto etmek isteyen öğrencilerin üzerine yürüdü

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Ramazan’da bu duaları dilimizden düşürmeyelim...

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Böceği muhalifler yerleştirmiş olabilir

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj

Gül ve Davutoğlu'na dizi üzerinden mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:31:08