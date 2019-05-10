WhatsApp artık yüz binlerce telefonda çalışmayacak

WhatsApp kendini geliştirdikçe uygulama daha kompleks bir yapıya bürünüyor. Bu da eski işletim sistemlerinin ya da donanımı yetersiz akıllı telefonların uygulamayı sorunsuz bir şekilde çalıştırmasını engelliyor. Böyle olunca da WhatsApp, eski akıllı telefonlardan desteğini bir bir çekiyor.







Whatsapp, kendi bloğu üzerinden yayınladığı açıklamada, aralık ayında Microsoft destekli akıllı telefonlarda mesajlaşma uygulamasının kullanılmayacağını belirtti.





Whatsapp tarafından yapılan açıklamada, "Artık bu platformları aktif olarak geliştiremediğimiz için bazı özellikler herhangi bir zamanda aniden çalışmayı durdurabilir" ifadelerini kullandı.





Microsoft, Ekim 2010'da Whatsapp’ın çalıştığı Windows Phone işletim sistemini başlattı ancak bu sistemde yeni akıllı telefonlar sağlayamayacağını açıklayarak kullanıcılara Android veya iOS işletim sistemine sahip telefonları kullanmalarını önerdi.