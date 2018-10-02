Samanyolu Haber /Gündem / 417 kişiye 'yurtdışına para gönderme' gözaltısı /02 Ekim 2018 09:25

417 kişiye 'yurtdışına para gönderme' gözaltısı

İstanbul merkezli çok sayıda ilde 'para aklama' iddiasıyla mali suç isnad edilen yüzlerce kişiye operasyon düzenlendi.

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İstanbul merkezli operasyonda ''Türkiye'nin ekonomik/finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik'' iddiasıyla yurt genelinde 417 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AKP'ye yakın medyaya yansıyan habere göre 1 ocak 2017'den itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5 bin TL ve üzeri meblağlarda olmak üzere toplam 28 bin 88 adet yurt dışındaki hesaplara nakit gönderme işlemleri gerçekleştirildiği tespit edildi. Bu işlemlerin tarihi itibariyle döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 TL olduğu tespit edildi.

Bu işlemleri gerçekleştiren kişilerin komisyon adı altında menfaat temin ettikleri, transfer alıcılarının büyük çoğunluğunun ABD'de yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu iddia edildi.

Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, 5549 Sayılı Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet 6415 sayılı Terörizm finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından soruşturma yürütülüyor.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından soruşturma kapsamında 417 şüpheli hakkında gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkartıldı.
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