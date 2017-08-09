40 çocuğu Emniyet'e sorguya götürdüler

Manisa’da Gülen Cemaatine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 4 aydır hizmet verdiği tespit edilen 2 etüt merkezi ile 8 eve polis tarafından düzenlenen operasyonda daha önce görevlerinden ihraç edilen 4’ü kadın 12 öğretmeni gözaltına alındı. İki etüt merkezindeki toplam 40 öğrenci de polis merkezine götürüldü.





Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında Şehzadeler İlçesi’nde öğretmenlerin çocuklara ders verdiği 2 etüt merkezi ile 8 ev takibe alındı. Takibin ardından cemaatle bağlantısı olduğunu iddia edilen, biri Cumhuriyet Caddesi, diğeri Sevgi Yolu’ndaki iki apartmanın beşinci katındaki iki etüt merkezi ile 8 eve Terörle Şubesi ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon düzenlendi.





Etüt merkezindeki daha önce ihraç edilmiş 4’ü kadın 12 öğretmen gözaltına alındı. Her iki etüt merkezindeki toplam 40 çocuk da sorgu için polis merkezine alındı



