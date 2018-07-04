Samanyolu Haber /Gündem / 4 yıldır tutuklu Emniyet Müdürü Yurt Atayün'ün kızları videolu mesaj yayınladı. /04 Temmuz 2018 02:10

4 yıldır tutuklu Emniyet Müdürü Yurt Atayün'ün kızları videolu mesaj yayınladı.

Eski Emniyet Müdürü Zeki Güven'in cezaevinde ölümünden sonra tutuklu emniyet müdürü Yurt Atayün'ün kızları Elif ve Esra Atayün dünyaya babalarının can güvenliğinden endişe ettikleri çağrısı yaptı.

'Babamızın can güvenliğinden endişeliyiz’

1 Temmuz 2018 tarihinde eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven’in koğuşunda şüpheli bir şekilde ölü bulunması tutuklu ve hükümlü bulunan mahkum yakınlarını tedirgin etti. Mahkum yakınları sosyal medya üzerinden endişelerini dile getiren kampanya başlattı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi Eski Müdürü Yurt Atayün’ün kızları Elif ve Esra Atayün, babalarının can güvenliğinden endişe ettikleri için “Türkiye’de demokrasiye ve insan haklarına inancını kaybetmeyen bütün çevrelere acilen harekete geçme’ çağrısı yaptı.

Uluslar arası gözlemcileri Türkiye’deki cezaevlerini denetlemeye çağıran Elif Atayün, Yurt Atayün’ün 4 yıldır hücrede tutulduğunu belirterek “Süresiz cezaevi uygulamaları, işkenceler ve şüpheli ölümleri kabul edilemez” dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sonrası tutuklanarak cezaevine konulan eski emniyet müdürü Yurt Atayün 4 yıldır hücrede tutuluyor.

Atayün ailesinin mesajlarını Türkiye ve dünya kamuoyuna Elif Atayün Türkçe, Esra Atayün de İngilizce ve Almanca seslendirdi.

Yayınladığı video mesajında Elif Atayün şunları söyledi:

“Ben Elif Atayün. 4 yıldır cezaevinide tutuklu bulunan, şu anda ise hücrede olan eski terörle mücadele şube müdürü Yurt Atayün’ün kızıyım. Türkiye’de her geçen gün cezaevlerindeki şüpheli ölümlerin sayısı artıyor. Binlerce kişi süresiz bir şekilde hücrede tutuluyor. Kaç kişinin daha cezaevinde ölmesi gerekiyor. Süresiz hücre uygulamaları, işkenceler ve şüpheli ölümler kabul edilemez. Türkiye’de demokrasiye ve insan haklarına inancını kaybetmeyen bütün çevreleri acilen harekete geçmeye çağırıyoruz. Babamın ve masum insanların can güvenliğinden endişeliyiz. Uluslararası gözlemcilerin Türkiye’deki cezaevlerini denetlemeye davet ediyoruz. ”


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