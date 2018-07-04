Samanyolu Haber /Gündem / Yeni KHK yayınlandı, kabinenin yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi /04 Temmuz 2018 10:15

Yeni KHK yayınlandı, kabinenin yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Resmi Gazete'de yayımlanan 477 Sayılı Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK), Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik düzenlemeler yer aldı.

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477 sayılı kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması, 7142 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 2 Temmuz'da Bakanlar Kurulunca kararlaştırıldı.

Söz konusu KHK'da yer alan 74 madde ve geçici 2 madde ile bazı kanunlarda yer alan Bakanlar Kurulunun bazı görev ve yetkileri Cumhurbaşkanına devredildi.

Yeni KHK ile 1924 yılından 1960'a kadar çıkarılmış bazı kanunlarda yer alan 'İcra Vekilleri Heyeti' ibaresi ile 1963-2017 yıllarındaki bazı kanunlarda geçen 'Bakanlar Kurulu' ve 'Başbakanlık' ibareleri, 'Cumhurbaşkanı' ve 'Cumhurbaşkanlığınca' olarak değiştirildi.

Söz konusu düzenlemeyle, yürürlükte bulunan kanun ve KHK'larla 10 Mayıs 2018 tarihli ve 7142 sayılı kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan KHK'ların yürütme maddelerindeki Bakanlar Kurulu ve bakanlara yapılmış olan atıflar, Cumhurbaşkanına yapılmış sayılacak.

Bu KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önce, değişiklik yapılan kanunların ilgili maddeleri gereğince yürürlüğe konulmuş tüzükler, nizamnameler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer işlemler yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürecek.

YEMİN GÜNÜ YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni KHK'daki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin düzenlemeler, 24 Haziran'da birlikte yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonucunda Cumhurbaşkanının yemin ederek göreve başladığı tarihte yürürlüğe girecek.

Bu arada, KHK'da yer alan bir başka düzenleme ile Başbakanlık merkez teşkilatında 'uzman yardımcısı' kadrolarında görev yapan ve iki yıllık süre sonunda hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilenler, en az üç yıl çalışma şartı aranmaksızın yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacak.

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