4 milyona satın aldığı taya 'Erdoğan' adını koydu!

Siyasi Haber'de yer alan habere göre, dünyaca ünlü Al Shaqab ekürisine sahip olup atçılık yatırımlarıyla da tanınan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad El Tani, 2015 Tattersalls Tay Satışları'nda 750 bin guineas'a (yaklaşık 4 milyon TL) satın aldığı taya "Erdoğan" adını koydu.





Erdoğan’a sempatisi ile bilinen Al Tani, dünyaca ünlü antrenör John Gosden’e verdiği vekaletle tay için en yüksek teklifi sunarken, açık artırmada ekürisine kattığı "Erdoğan", kariyeri boyunca hiç geçilmemiş efsane erkek at "Frankel"in yavrusu. "Erdoğan"ın annesi "Dar re mi" ise Dubai Sheema Classic gibi Grup 1 koşuyu kazanmış bir kısrak.





İşinin ehli bir ekip tarafından İngiltere’de özenle hazırlanan üç yaşındaki "Erdoğan"ın bu yıl içerisinde start alması bekleniyor.