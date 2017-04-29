Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, dizinin dibinde poz vermişti... Bakanlar Kurulu'ndan Hikmetyar için özel karar... /29 Nisan 2017 13:58

Erdoğan, dizinin dibinde poz vermişti... Bakanlar Kurulu'ndan Hikmetyar için özel karar...

Birleşmiş Milletler'in "terör" listesinde bulunan cihatçı örgütlerden Hizb-i İslam'ın lideri Gülbeddin Hikmetyar, Türkiye'deki "terör" listesinden çıkarıldı. Karar Resmi Gazete'de yayınlandı. Tayyip Erdoğan'ın, Hikmetyar'ın önünde diz çöküp oturduğu fotoğraf Türkiye'de gündem olmuştu.

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Bakanlar Kurulu, IŞİD ve El Kaide bağlantısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in "terör" listesinde bulunan Gülbeddin Hikmetyar ile ilgili tartışma çıkaracak bir karar aldı. Gülbeddin Hikmetyar hakkında 2013 yılında alınan "malvarlığını dondurma kararı" kaldırıldı.

Resmi Gazete'de, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan ile Bakanlar Kurulu'nun imzasıyla yayımlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulmasına ilişkin 30/9/2013 tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı listenin 'A- DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' başlıklı bölümünün 138'inci sırasında yer alan GULBUDDIN HEKMATYAR isimli şahsa ilişkin hüküm yürürlükten kaldırılmıştır."

MAHMUT TANAL'DAN TEPKİ

Bakanlar Kurulu'nun kararına Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Terörle mücadele bu mu?" diye sordu. Kararın Avrupa'dan kopuşu hızlandırmak maksadıyla alındığını ileri sürdü

ERDOĞAN İLE FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz yıllarda Gülbeddin Hikmetyar'ın dizinin dibinde verdiği poz Türkiye gündemine oturmuş, eleştiri konusu olmuştu.


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