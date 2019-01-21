300 AKP'li istifa edip İyi Parti'ye geçti

Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, İyi Parti Antalya il binasındaki törene, İyi Parti il başkanı Ahmet Aydın, Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, Kepez ilçe başkanı Osman Bulut, Muratpaşa ilçe başkanı Mustafa Gönenç ve partililer katıldı.







AKP'den istifa ederek İyi Parti'ye katılanlar adına konuşmaya yapan Yusuf Öztürk, “Ülkemizde üretim durduğu çiftçinin perişan olduğu bir dönemde, Suriyelilere her türlü imkânı sunan hükümetine tepki göstermek adın partimiz AKP'den istifa ediyoruz” diye konuştu.





Aydın, partilerine katılan 300 kişinin İyi Parti'ye inandığı için cesurlar hareketine omuz verdiklerini kaydetti. Aydın şöyle konuştu:





“Biz milletimize inandık, onların adaletli muhakemeyi gördükçe daha coşku ve inançla doluyoruz. Başarmak için gece gündüz çalışarak milletimize hizmet vermek için söz veriyoruz. Çünkü bu insanlar iktidar partisinden istifa ederek aramıza katıldılar."





İyi Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal da yaptığı konuşmada, İyi Parti'nin sağlıklı doğmuş ve sağlıklı büyüyen bir parti olduğu görüşünü dile getirerek, “İyilik çemberini genişletmek için aramıza katılan yeni üyelerimize hoş geldin derken, politik çalışmalarımızda önümüzü açan sayın il başkanıma çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.