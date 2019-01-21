Ankara'nın kızgın olduğu ABD'li ısrarlı: Türkiye bölgede ABD'nin yerini alamaz

Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve Ankara'nın tepkisini çekmişti.







Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumartesi günü yaptığı açıklamada McGurk'e seslenerek analizlerinin hatalı olduğunu ve Türkiye'ye karşı yöneltilen suçlamaların PKK propagandasının tekrarı olduğunu belirtmişti.





McGurk Başkan Donald Trump'ın bölgeden çekilme kararı vermesinin ardından özel temsilcilik görevinden istifa etmişti.







