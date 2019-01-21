Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'nın kızgın olduğu ABD'li ısrarlı: Türkiye bölgede ABD'nin yerini alamaz /21 Ocak 2019 12:56

Ankara'nın kızgın olduğu ABD'li ısrarlı: Türkiye bölgede ABD'nin yerini alamaz

ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk katıldığı bir televizyon programında "Türkiye veya herhangi bir başka koalisyon ortağımızın Suriye'ye gelip bizim yerimizi almasını bekleyemeyiz" diyerek 3 bine yakın ABD askerinin çekilmesiyle oluşacak boşluğa ve bu askerlerin nasıl çekileceğine ilişkin bir planın var olmadığına dikkat çekti.

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Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre bir süredir Türkiye'nin ABD için güvenilir bir partner olmadığını tezini dile getiren McGurk en son Washington Post için kaleme aldığı bir yazıda benzer ifadeler kullanmış ve Ankara'nın tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumartesi günü yaptığı açıklamada McGurk'e seslenerek analizlerinin hatalı olduğunu ve Türkiye'ye karşı yöneltilen suçlamaların PKK propagandasının tekrarı olduğunu belirtmişti.

McGurk Başkan Donald Trump'ın bölgeden çekilme kararı vermesinin ardından özel temsilcilik görevinden istifa etmişti.


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