3 milyon 400 bin mülteci çocuk okula gidemiyor

Dünyadaki mülteci çocuklardan yarısından fazlası okula gidemiyor. BM raporunda, Türkiye gibi çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülkelere mülteci çocukların eğitimi için mali desteğin artırılması çağrısında bulunuldu.





Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) “Mültecilerin Eğitim Krizi” başlıklı raporunu kamuoyuna açıkladı. Raporda, dünya genelindeki 7 milyon 100 bin mülteci çocuğun ancak 3 milyon 700 bininin eğitim alabildiğine dikkat çekildi.





DW’nin haberine göre BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, rapora ilişkin Cenevre’de yaptığı açıklamada, çocukların eğitimi için yatırım yapılmaması durumunda gelecekte bedelinin ödeneceğini söyledi. Grandi, “Gelecek hayatlarında ayakları üstünde duramayacak, iş bulamayacak ve yaşadıkları toplumu zenginleştiremeyecek bir nesil olur” diye konuştu.





Raporda, dünya genelinde ilkokul çağındaki çocukların yüzde 91’inin okula gittiği ancak bu oranın mülteci çocuklar arasında sadece yüzde 63 olduğu belirtildi.





Çocuk mültecilerin eğitimine yönelik durum, ilkokul sonrası daha da kötüleşiyor. Dünya genelinde ilkokul sonrası eğitimlerine devam eden çocukların oranı yüzde 84 iken mülteci çocuklar arasında bu oran yüzde 24’te kalıyor. Yine yüksek okul ya da üniversite öğreniminde de dünya genelinde oran yüzde 37 iken, mülteci çocukların ancak yüzde üçü bu düzeyde eğitim görebiliyor.





TÜRKİYE’DE BİR MİLYON OKUL ÇAĞINDA MÜLTECİ

BM raporunda, okula gitme sıkıntısı olan mültecilerin Uganda, Sudan, Türkiye, Pakistan ve Lübnan’da yaşadıklarına yer verildi. Ancak raporda bu konuda olumlu aşamalar da kaydedildiğine ve Uganda, Çad, Kenya, Etiyopya, Pakistan, İran ve Meksika’da mülteci çocukların okul sistemine entegre edilmelerine yönelik yoğun çabaların olduğuna dikkat çekildi. Yaklaşık 3 milyon 700 bin mülteci içinde bir milyon okul çağındaki çocuğun bulunduğu Türkiye’de, Türkçe dil programı başlatıldığı, bu kapsamda eğitim araçlarının hazırlandığı ve ek öğretmenlerin göreve alındığı bilgisine yer verildi.





BM, eğitim raporunda sunduğu veriler ışığında çocuk mültecilerin bulundukları ülkelerin eğitim sistemine dahil edilmeleri ve okul diplomalarının tanınması konusunda çağrı yapıyor.





MİDİLLİ ADASI’NA BİR GÜNDE 500’DEN FAZLA MÜLTECİ

Öte yandan mültecilerin Avrupa'ya ilerleyişi sürüyor. Yunanistan'ın Midilli Adası’nın Skala Sikaminias bölgesine, bir günde 13 sandalla 500’den fazla mültecinin geldiği bildirildi.





Yunanistan yerel medyasında yer alan haberlerde, gelen 550’ye yakın mültecinin, son yıllarda Türkiye’den Midilli’ye gelen en kalabalık mülteci grubu olduğu ve mültecilerin, Moria Mülteci Kampı’na yerleştirildiği belirtildi. Ayrıca içinde barındırdığı 10 bin mülteciyle kapasitesinin üstünde hizmet vermeye çalışan Moria Kampı çalışanları, tıbbi muayenelerin yapılamadığını, tercümanların yetersizliğinden dolayı mültecilerle iletişimin olanaksız olduğunu vurguladılar ve bu duruma bir çözüm bulunmadığı takdirde protesto için greve girmeyi düşündüklerini açıkladılar.