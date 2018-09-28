'3. Havalimanı eski CEO'sunun darp edilip görevden alındığı doğru mu?'

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, önemli bir iddiayı köşesine taşıdı. Toker, "3. havalimanında kritik bir soru" başlığıyla (27 Eylül tarihli) yayımlanan yazısında 3. havalimanı inşaatı başladıktan kısa bir süre sonra aldığım davet üzerine o sıra toprak olan şantiye alanına gittiğini ve o zamanki İGA CEO'su Yusuf Akçayoğlu ile görüştüğünü hatırlatarak şöyle yazdı:





“Rakip firma TAV'ın yöneticisiyken İGA'nın “transfer ettiği” iddialı bir isim olarak anılan Akçayoğlu'na, 3. havalimanı meselesini başından bu yana gündeminde tutan CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun “kot”maliyet iddiasını da sormuştum. Akçayoğlu, inşaat hazırlıklarını uzun uzun anlatmış ve kot düşürülmesinin bir maliyet farkına yol açıp açmayacağının ancak inşaat tamamen bittiğinde anlaşılacağını ve netleşebileceğini söylemişti. Net vurguladığı konulardan biri de “bu projeye çok inandığını, inanmasa gelmeyeceği”ydi.”





Yazıya göre, 3. havalimanına “çok inandığı için geldiğini söyleyen” Akçayoğlu, hiç beklenmedik bir anda nisan sonunda istifa ederek şirketten ve projeden ayrıldı.





Toker “O günlerde kendisini arayarak ayrılış nedenini öğrenmek istedim. Ancak nezaketle konuşmak istemediğini söyledi” derken

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun iddiasıyla kendi bilgilerinin örtüştüğünü yazdı:





“Bizim tespitlerimize göre yatırım tutarı ile gerçekleşme arasında 2.5 milyar Euro'luk bir fark bulunmaktadır. Bu durum ihale şartlarının ihale sonrası değiştirilerek haksız kazanç yaratılması anlamına gelmektedir. İnşaat maliyetlerinde yaşanan bu usulsüzlüklere itiraz ederek bütçeleri ve hak edişleri imzalamayan İGA eski CEO'su Yusuf Akçayoğlu'nun önce darp edildiği daha sonra görevden uzaklaştırıldığı bilgisi bizlere ulaşmıştır.”





Toker, “Dünyanın en büyük havaalanı projesini inşa ve işletmeyi üstlenen şirketin bir numaralı isminden bahsediyoruz. Ve buradan hem İGA'ya hem İGA'yı oluşturan şirketlere hem de bakanlık ve DHMİ tarafına soruyoruz: CHP Milletvekili Erdoğdu'nun eski İGA CEO'su ile ilgili olarak gündeme taşıdığı “darp ve görevden uzaklaştırma” iddiası doğru mu? Doğruysa bunun gerekçesi maliyet usulsüzlükleri mi?” diye ekledi