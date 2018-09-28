Samanyolu Haber /Gündem / Havuz medyası Euro 2024 faciasının sebebini buldu /28 Eylül 2018 10:25

Havuz medyası Euro 2024 faciasının sebebini buldu

Havuz medyasında yer alan iddiaya göre UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığında Türkiye'nin kaybetmesini sağladığı öne sürüldü.

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İnsan hakları, ifade özgürlüğü gibi kavramların artık aday ülkeleri seçmede önemli bir kriter olduğunun belirtildiği UEFA EURO 2024 ev sahibi ülke seçmelerini kaybeden Türkiye'de suçlu bulundu.

Havuz medyası olarak tabir edilen yayın organlarından Milliyet'te yer alan iddiaya göre oylamayı kaybetmemize yine dış güçler sebep oldu. 

Haberde oylamadan bir gece önce UEFA İcra Kurulu üyeleriyle yüz yüze görüşmeler yaparak 9 üyenin oyunu garantilediği iddia edilen Türk ekibi seçime gayet emin şekilde girdi ancak ne var ki oylama sonuçları beklentinin tam aksi çıktı.

Havuzun iddiasına göre büyük bir şok yaşayan TFF yöneticileri kısa bir şaşkınlığın arkasından yaptıkları 'küçük bir araştırma sonucunda' Ceferin'in Türkiye'ye oy vereceği sözü veren delegelerle tek tek konuşarak oylarını değiştirttiğini öğrendi.

Haberde bunun üzerine TFF yetkililerinin Ceferin'e tepki gösterdiği de belirtiliyor.

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