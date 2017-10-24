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3 gazeteciye tahliye
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3 gazeteciye tahliye
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24 Ekim 2017 20:01
3 gazeteciye tahliye
Tahliye olduktan sonra hukuk dışı bir kararla tutuklanan gazeteciler ile ilgili davada 3 isim tahliye oldu.
SHABER3.COM
15 Temmuz sonrası tutuklanan gazeteciler ile ilgili davada savcı, tutuklu sanıklar Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tahliyesini talep etti. Murat Aksoy, Atilla Taş ve Davut Aydın tahliye edildi.
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