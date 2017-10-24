Hangi imza Zekai Paşa'nın bilirim, tatbikat yazısının altındaki imza onundu!

"Altında Zekai Aksakallı'nın imzası vardı"





Ankara'da devam eden Akıncı davasının 39. celsesi Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli eski üsteğmen İlhami Yıldız savunma yaptı.





Üsteğmen işkenceyi anlattı





Hakkında üç dosya olduğu halde hiçbir savcının ifadesini almadığını, hiçbir karar verme yetkisi olmayan polislerce "FETÖ"cü, darbeci ilan edildiğini belirten Yıldız gözaltında yaşadıklarına dair şu iddialarda bulundu:





"Çatışmalarda ele geçirilen bölücü teröristler bile güzel sözlerle ikna edilip, ikramlarla karşılanırken, yıllarca teröristlerle mücadele eden ben işkenceye maruz kaldım. İşkence yapan polisler bunları videoya çekip yayınladı. Beni mahkemeye götüren polis, bir yandan nasıl ifade vereceğimi söylerken, 'nasılsa daha çok beraberiz' ve afedersiniz 'bizim karımızsınız artık' dedi. Cezaevinde, 'vatan hainleri bunlar güzel günleriniz' diye karşıladı. Ancak 9 ay sonra 'günaydın' demeyi öğretebildik. Hakkımda hiçbir delil yok. Tek suçum, komutanlarım tarafımdan seçilip, koruma tatbikatına katılmış olmamdır.”









Koruma tatbikatı için gittiği Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayından 16 Temmuz sabahı helikopterle götürüldüğü, hiç bilmediği Akıncı'da bulunduğu 20-25 dakika yüzünden 16 aydır tutuklu olduğunu anlatan Yıldız, şöyle devam etti:





"Kanunsuz emir almadım. Kaldı ki, asker kanunsuz emri de yapar. Avukatlar da soruyor, 'darbe oluyor, sen ne yaptın' diye. Ben askerim, kafama göre hareket etmem. Bu üniformayı 14 yaşında giydim. Piyade okulundayken o zamanki EDOK Komutanımız Erdal Ceylanoğlu, 'Binbaşı altında düşünen subay istemiyorum. Düşünmeyecek, uygulayacaksınız' derdi. Bizi böyle yetiştiren komutanlar neden gelip, biz bunları böyle yetiştirdik demiyor. Komutanlarımıza kırılma hakkımız yok ama Genelkurmay Başkanı ve Özel Kuvvetleri Komutanı’na kırgınım. Huzura çağırılsınlar, çok basit sorular soracağım. 14 Temmuz'da ÖKK'ndaki mezuniyet töreninde TSK'da F...'cü olmadığını dile getiren Genelkurmay Başkanı 15 Temmuz'dan sonra niye sustu? Biz alt rütbelilerin suçsuz olabileceğini söylemekten niye kaçındı? Öl deyince ölmeyeceğimizi düşündükleri için arkamızda durmadılar? Veya Genelkurmay Başkanı bir gün önceki konuşmasında yanıldığını ve hepimizin F...'cü olduğunu mu düşünüyor?”







“EN FAZLA İŞKENCE YAPAN KOMİSER F...’DEN TUTUKLANDI”





Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde İlhami Yıldız'ın savunmasında adı geçen ÖKK eski tim komutanı ve eski yüzbaşı Mustafa Altunay savunmasını yaptı. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay komutanlığı ve Türksat davasında da yargılanan Altunay gözaltında yaşadıklarını anlatırken, kendilerine en fazla işkence yapan komiserin daha sonra F...'den tutuklandığını söyledi.





“BİZE ŞEHADETİ ANLATTI KENDİ KAÇTI”





15 Temmuz'da İlhami Yıldız'ı tatbikat için kendisinin aradığını belirten Altunay dönemin ÖKK Zekai Aksakallı'yı şöyle suçladı:





"Kendisiyle 1.5 yıl yakın çalıştım. Bize öğrettiği 7 maddelik ÖKK prensibi var. Kendisi yazdı, içerideki heykelin yanına astı. Son maddesi, 'durum ve şartlar ne olursa olsun esaret kabul edilemez, şehadet esastır' idi. Bize bu emri veren kaçmış. Bize böyle bir şey öğretmedi. O kahraman ilan edildi. Kahraman olduğuna inanmıyorum. Oturduğu yerden telefonla onu vur, şunu vur demiş. Sonra 3 araç korumayla karargaha gidiyor. O günün kahramanı konuşma yaparken emniyet tedbirleri aldırıyor. Eşi benzeri yok, ÖKK'na silah, bıçakla girme yasaklanıyor."





“EŞİME 14 GÜNLÜK BEBEĞİMİZİ AÇ BIRAKARAK İFADE VERDİRTTİLER”





Altunay, eski asker olan eşine gözaltında 14 günlük bebeklerini aç bırakarak istedikleri şekilde ifade verdirildiğini de öne sürerek, "Bebeğimiz 10 aylık oldu. İnşallah eşime zorla verdirdikleri ifadeyle birileri alınmamış, başka çocuklar ağlamamıştır. Öyleyse çocuğum orada yaşamasa da olurdu" dedi.





“AKSAKALLI BURADA YARGILANACAK”





Çapraz sorgusunda Başbakanlık Avukatı İskender Minar, 3 davada yargılandığına bakınca darbenin planlamasında da yer aldığı izlenimi edindiğini belirtince Altunay, izlenime verecek bir cevabı bulunmadığını söyledi.





Altunay'ın, Av. Emrullah Beytar'ın, "Eda Kaya'yı tanıyor musun?" sorusunu, "Eşim olduğu için tanıyorum" diye cevaplamasına sanıkların gülmesi mağdur müştekilerin tepkisine yol açtı. Altunay bir başka soru üzerine de, "Şu anda TSK Balkan savaşında yaşadığı dönemi yaşıyor. Kimin hain kimin suçlu olduğu er geç ortaya çıkacaktır. Yarın öbür gün Zekai Aksakallı'nın burada yargılanacağına gönülden inanıyorum" iddiasında bulundu.





“TATBİKAT YAZISINI GÖRDÜM ALTINDA ZEKAİ AKSAKALLI’NIN İMZASI VARDI”





Mustafa Altunay'dan sonra savunmasını yapan ÖKK'dan eski kıdemli başçavuş Timur Özgen 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na koruma ve güvenlik tatbikatı için gönderildiğini anlatırken, "Tatbikat yazısını gördüm. Altında Zekai Aksakallı'nın imzası vardı. Zekai Paşa'nın biraz farklı imzasını getirin, hangisi onun bilirim. Koruma tatbikatı yazısının altındaki imza onundu" dedi.







