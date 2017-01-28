Samanyolu Haber /Gündem / 28 Şubat Mağduru Başörtülü Milletvekili'nin ellerine kelepçe /28 Ocak 2017 01:26

28 Şubat Mağduru Başörtülü Milletvekili'nin ellerine kelepçe

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya Afyon'da gözaltına alındı

SHABER3.COM

28 Şubat mağduru HDP nin başörtülü milletvekillerinden Hüda Kaya gözaltına alındı. Diyarbakır'daki bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınan Kaya elleri kelepçeli emniyete getirildi. Hüda Kaya'nın önce İzmir daha sonra da Diyarbakır'a götürülmesi bekleniyor.

Gözaltı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı. Kredi notu ve El Bâb tepkisi azalır belki" yorumunda bulundu. Bilgen, gözaltı kararına, “Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya’nın kelepçesi değişmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.

8 ARALIK'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti. (
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