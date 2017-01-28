28 Şubat Mağduru Başörtülü Milletvekili'nin ellerine kelepçe

28 Şubat mağduru HDP nin başörtülü milletvekillerinden Hüda Kaya gözaltına alındı. Diyarbakır'daki bir soruşturma gerekçesiyle gözaltına alınan Kaya elleri kelepçeli emniyete getirildi. Hüda Kaya'nın önce İzmir daha sonra da Diyarbakır'a götürülmesi bekleniyor.

Gözaltı sonrası Twitter hesabından açıklama yapan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen "İstanbul Milletvekilimiz Hüda Kaya, Diyarbakır'daki dosya için gece yarısında Afyon'da kelepçelenerek gözaltına alındı. Kredi notu ve El Bâb tepkisi azalır belki" yorumunda bulundu. Bilgen, gözaltı kararına, “Kenan Evren gibi anayasa referandumu yapanlar, 28 Şubatçılar gibi bin yıl iktidarda kalmayı mı düşünüyor? İktidar değişti, Hüda Kaya’nın kelepçesi değişmedi" ifadeleriyle tepki gösterdi.





HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ise yine sosyal meyda hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kaya'nın önce İzmir'e ardından Diyarbakır'a götürüleceğini öğrenciklerini açıkladı.





8 ARALIK'TA DA GÖZALTINA ALINMIŞTI





Kaya, 8 Aralık 2016'da da evinin önünden gözaltına alınmıştı. Kaya'nın hakkında açılan bir dosyadaki 'zorla getirme kararı' uyarınca gözaltına alındığı belirtilmişti. (