Samanyolu Haber /Gündem / 26 ilde büyük Sosyal Medya operasyonu! Youtuberlar gözaltında /13 Aralık 2018 09:47

26 ilde büyük Sosyal Medya operasyonu! Youtuberlar gözaltında

Türkiye genelinde sosyal medya üzerinden gençleri uyuşturucu madde kullanmaya teşvik ettikleri ileri sürülen kişilere yönelik 26 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı.

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Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 29 ilde operasyon yapıldı. İstanbul'da yapılan operasyonda Başka Fatih ve Beşiktaş olmak üzere bir çok ilçede 16 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda 11 sosyal medya fenomeni ve youtuber gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, sosyal medya üzerinden, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmakla suçlanıyor.

ÜNLÜ YOUTUBER'A UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRME GÖZALTISI

İstanbul'da yapılan baskınlarda 11 kişi gözaltına alındı. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde bir adrese yapılan baskında ünlü youtuber kardeşler Emre ve Emir K. gözaltına alındı. İki kardeşin sahibi oldukları youtube kanalında 840 bin takipçisinin olduğu ve gençleri uyuşturucu madde kullanımına özendiren bir çok video paylaşımında bulundukları iddia edildi. Polis ekiplerinin evde yaptığı aramaların ardından gözaltına alınan Emir ve Erdi K. kardeşler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüler.

Operasyon düzenlenen adreslerden birisi de Fatih oldu. 4 katlı bir binanın ikinci katına giren ekipler balkonda ve içeride arama yaptı.
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