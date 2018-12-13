Doların artması hastaneleri zorluyor

Kur ve enflasyon artınca hastanelerin maliyetleri yükseldi. Hastaneler birçok dalda muayene ücretlerine zam yaparken, maliyetlerin artmasına bağlı olarak gelecekte de zamların olabileceği ifade ediliyor.





Türkiye’nin önde gelen sağlık gruplarından Acıbadem Genel Müdür Yardımcıları Tahsin Güney, yatırımları yaparken yabancı para cinsinden borçlandıklarını, hastanelerde kullanılan cihazların ve sarp malzemelerinin büyük bölümünün ithal olduğunu anlatarak “Döviz artınca bunlar da büyük bir maliyet kalemi oluşturuyor. Cihazı alınca iş bitmiyor servisleri, bakımları da dövizle oluyor. SGK ile anlaşmanın olmadığı bazı branşlarda muayene ücretleri artırıldı” dedi.





116 milyon dolar





Acıbadem Sağlık Grubu, Maslak’ta 116 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirdiği yeni hastanesini faaliyete geçirdi. Böylelikle grubun son 3 yılda gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yaptığı yatırımların değeri 400 milyon dolara yaklaştı.





Tahsin Güney, 4 ülkede 21 hastane ve 16 tıp merkezi ile hizmet verdiklerini anlatarak “Health Point temsilcilikleriyle uluslararası bir sağlık markası olarak hızla büyüyoruz. Yurtdışında bilinirliğimiz çok yüksek ve yılda ortalama 30 bin hasta geliyor bize. Türk doktorlarına da güven çok yüksek. Yeni Zelanda’dan bile hasta geliyor. Yabancı hastalardan elde ettiğimiz gelir de 100-150 milyon doları buluyor. Amacımız, Türkiye’nin sağlık turizmine katkımızı daha da artırmak. En çok hasta onkoloji alanında geliyor” diye konuştu.