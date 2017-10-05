250 bin Euro'ya Yunanistan'a altın vize

TÜRKLER, Yunanistan’ın ‘altın vize’ (5 yıllık oturma izni) uygulamasından yararlanan yabancı vatandaşlar listesinde 3’üncü sırada yer alıyor. 2014 yılından bu yana, Yunanistan’da en az 250 bin Euro’luk gayrimenkul satın almaları şartıyla kişilere ve ailelerine 5 yıllık ikâmet izni sağlayan uygulamadan yararlanan yabancı vatandaşların toplam sayısı 4 bin193 olarak belirlendi.





250 bin Euroya altın vizeli Atina

Yunanistan’da en çok ‘altın vize’ alanlar Çinliler. Geçen 3.5 yılda 797 Çin vatandaşı, önce oturma izni şartlarından gayrimenkul satın aldı, ardından da kendileri ve aileleri için vize başvurusu yaptı.





Rusya vatandaşları listede ikinci sırada. Ruslar 359 gayrimenkul satın aldı, Yunan hükümeti 802 Rus vatandaşının ‘altın vize’ işlemlerini tamamladı.

Yunanistan’dan ‘altın vize’ alan Türkiye vatandaşlarının toplam sayısı ise 317. Ülkede gayrimenkul satın alan 137 Türkiye vatandaşı aileleri ile birlikte ‘altın vize’ başvurusunda bulunarak bu uygulamadan yararlandı.





Listede Türkiye vatandaşlarını Lübnan (223 kişi), Mısır (217 kişi) Irak (214 kişi) Ukrayna (154 kişi), Suriye (141 kişi), ABD (127 kişi) ve Ürdün (101 kişi) takip ediyor.





KİMLER ALABİLİYOR

Gayrimenkul sahibi olan üçüncü ülke vatandaşlarının anne ve babaları, evli olmaları durumunda eşleri ve 21 yaşından küçük çocukları ‘altın vize’ uygulamasından yararlanıyor. Mülk tapusu üzerinde olduğu müddetçe üçüncü ülke vatandaşının ikâmet izni yenileniyor. ‘Altın vize’ alanlara Yunanistan giriş yapmaları ya da aldıkları gayrimenkulde yaşamaları şartı koşulmuyor.





Yunanistan’dan ‘altın vize’ aldıktan sonra bu ülkede sürekli yaşamaya başlayan Türkiye vatandaşı neredeyse hiç yok. 15 Temmuz’dan sonra başvurularda önemli bir artış da bulunmuyor.





KİRAYA VERİYORLAR

Mülk edinmek için çoğunlukla başkent Atina’yı tercih eden Türkler, satın aldıkları daireyi ya kiraya veriyorlar ya da hafta sonları, bayram ve yaz tatilleri için kullanıyorlar. Yılın diğer bölümünde ise ‘airbnb’ gibi yollarla kiralayarak, dairelerinin masraflarını karşılıyorlar. Türkler Atina’da daha çok şehir merkezinde Kolonaki, Mets, Pangrati ile sahil semtleri Paleon Faliron, Glifada ve Vuliagmeni’yi tercih ediyorlar. Atina’yı Selanik ve adalar takip ediyor. Türkler, genellikle 250-400 bin Euro arasındaki evleri tercih ediyor. ‘Altın vize’ alanlar çoğunlukta işadamları, serbest meslek sahipleri ve emekliler.





3.5 YILDA 400 MİLYON EURO'LUK SATIŞ

YUNANİSTAN’daki emlak komisyoncularına göre, ülkede yaklaşık 3.5 yıldır devam eden ‘sermaye çıkışı denetimi’ sınırlamaları yüzünden ‘altın vize’ uygulaması için beklentiler gerçekleşemedi. 3.5 yılda, yabancı ülke vatandaşları sadece 400 milyon Euro’luk gayrimenkul satın aldı. Sınırlamalar kalktığında bu vize için başvuruların artması bekleniyor. Yunan hükümeti ise ‘altın vize’ uygulamasını genişletmeyi düşünüyor. En az 250 bin Euro’luk Yunan devlet tahvili ya da Yunan şirketlerinden hisse satın alanlara da ‘altın vize’ verilmesi gündemde.