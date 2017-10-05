iPhone X, Android cihazların 2.5 yıl önünde

Ming-Chi Kuo, iPhone X'de yer alan TrueDepth kamera sisteminin, Apple'ı, rekabette Android'in en az iki buçuk yıl önüne geçirdiğini ifade etti.





Kuo'ya göre, Android'li akıllı telefonların benzeri bir sistemi kurup seri üretime geçirebilmesi için, önlerinde en az iki yıl var.





Öte yandan iPhone X'in kısa vadede büyük satış başarısı gösteremeyeceğini de söyleyen Kuo, ancak uzun vadede başarılı olacağına dair 'tam güvene' sahip olduğunu ifade etti.





TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50’den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı Animoji karakterine dönüştürüyor.





TrueDepth kamera sistemiyle ilgili geri bildirimler ancak tüketiciler tarafından kullanılmaya başlandıktan sonra belli olacak. Apple kullanıcıları daha önce FaceID’deki gibi yeni bir sistemi iPhone 5s ile gelen TouchID’de kullanmıştı. İlk etapta TouchID ile ilgili bir çok soru işareti varken şimdi tüm rakipleri tarafından kullanılmaya başlandı. Bu seferde aynı şekilde olabilir gibi görünüyor.