240 çocuğa 'Erdoğan'ı incittiği için' işlem yapıldı

'Duygularını incittiği' iddiasıyla yurtdışında yazarlara ve TV sunucularına dava açan Erdoğan, benzer davaları Türkiye'de kendisini koruyan düzenleme olan TCK'nın Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini işleterek açıyor.





Cumhuriyet gazetesinden Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, mahkeme koridorlarında en çok gündem olan "Cumhurbaşkanı’na hakaret" ile "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, Hükümeti ve yargı organlarını aşağılama" dosyaları hakkındaki 2016 verileri, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlandı. Türk Ceza Yasası’nın 299 ve 301. maddeleri üzerinden ortaya çıkan rakamlar şöyle:







Yaklaşık 5 bin kamu davası: Hakaret suçlarından savcılıklarca 46 bin 193 dosya açıldı. 9 bin 900 dosya hakkında takipsizlik kararı verildi. 31 bin 357 dosya hakkında yetkisizlik, görevsizlik, birleştirme, fezleke düzenleme ya da başka bir savcılık bürosuna gönderme kararı verildi. 4 bin 936 dosya üzerinden kamu davası açıldı.





240 çocuk: 5 bin 28 kişiye hakaret suçlaması yöneltildi. Bunlardan 240’ının 18 yaşının altında çocuk olması dikkat çekti. Bunlardan 102’sinin 12 ile 15 yaş arasında oldukları görüldü. 138 tanesinin ise 15 ile 18 yaşları arasında olduğu belirtildi. 18 yaş üzerinde 4 bin 750 kişi mahkemelerde TCK’nin hakaret maddeleri ile suçlandı. Cumhurbaşkanı’na hakaret ve devletin egemenliğine ve organlarının saygınlığına karşı suçlardan yargılananların 36’sının yabancı uyruklu, 2’sinin ise tüzel kişi oldukları görüldü.







1080 mahkûmiyet: 2016 yılı içinde hakaretten açılan 3 bin 165 dava dosyası hakkında karar verildi. Bu kararların bin 80’i mahkumiyet oldu. Yani hakaret suçları ile açılan davaların yüzde 34’ü mahkumiyet kararı ile sonuçlandı. Dosyaların 679’unda ise beraat kararı verildi. 867 dosya hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.







