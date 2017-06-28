Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek yargıyı niye öptü? /28 Haziran 2017 10:04

Perinçek yargıyı niye öptü?

Perinçek'in 'Türk yargısı altın devrini yaşıyor.' sözleri AKP medyasında pek yankı bulmadı. Ancak yine AKP Medyasından bir isim bunu merak etmiş..

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Star Gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren bugünkü yazısında  'Bizim camia Perinçek’in tavırlarına tepkilidir ama bu sözlerini nedense görmedik' diye sormuş... 


Kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılanların da ‘terör örgütü üyesi’ olduğunu öne süren Perinçek, akademisyenler için “Bir kısmı terör örgütünün üyesi, bir kısmı da yetersiz olduğu için işten atıldı” diyor.

Olabildiğince geniş verdim Perinçek'in farklı mecralarda yer alan sözlerini...

“Türk yargısı altın devrini yaşıyor.”

Bu hiç kuşkusuz anlamlı bir çıkış.

Perinçek bu sözleri, “Acaba devletten tasfiye edilenlerin yerine Perinçek'in adamları mı sızıyor?  Tasfiye kararları, F....  adı altında bütün dindar kadroların devletten tasfiyesi boyutunda ve Perinçek'in kripto adamları eliyle mi yapılıyor?” sorularının ortada dolaştığı bir zamanda söylüyor.

Bizim camia, aslında Perinçek'in tavırlarına duyarlıdır, daha çok da tepkilidir, çünkü Perinçek'in sürdürdüğü bir ideolojik mücadele vardır, ama bu sözlerini nedense görmedik. Neden acaba?

“Türk yargısı”na “Altın devir” ödülü veren Perinçek'in son hamlesi şu; Aydınlık'tan okuyalım:

“Vatan Partisi MEB düzenlemesine karşı harekete geçti: Zorunlu mescid yargı yolunda. Vatan Partisi düzenlemenin iptali için Danıştay ve AYM'ye başvuracak.”

Anlaşılan Perinçek'e göre Milli Eğitim altın devrini yaşamıyor.

Bence Perinçek'in “altın devri yaldızlaması”nın altındaki malzemenin karatını doğru ölçmekte yarar var. 
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