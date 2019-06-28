Samanyolu Haber /Politika / 23 Haziran sonrası HDP'den yeni İmamoğlu açıklaması /28 Haziran 2019 19:31

23 Haziran sonrası HDP'den yeni İmamoğlu açıklaması

HDP İstanbul İl binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Günay Kubilay İstanbul seçimlerinde elde edilen büyük farkı, halkın dönüşüm isteği olarak yorumladı.

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HDP İstanbul İl binasında gündeme dair açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Günay Kubilay İstanbul seçimlerinde elde edilen büyük farkı, halkın dönüşüm isteği olarak yorumladı.

24 Haziran sonrası ve İstanbul seçimleri sonrasında dile getirdikleri 3’üncü yol çizgisi ve demokrasi ittifakı önerilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Günay Kubilay, “HDP’nin 3’üncü yol çizgisi, egemenlerin iki tarihsel blokunun dışında ezilenlerin tarihsel ittifakının ve egemen güçlerden bağımsız bir yürüyüş çizgisini ifade ediyor. 3’üncü yol çizgisinin temel stratejik hedefi bütün ezilme biçimlerine son veren, yeni bir yaşam idealini benimseyen bir çizgidir. Bu ideali kapsamıştır. Bütün diğer güncel ve konjonktürel gelişmeler, taktik adımlar bu stratejik hedefin prizmasında kırılarak belirleniyor HDP’de” dedi.

"Demokratik değişime kapı aralandı"

31 Mart seçimlerinin Türkiye’de bir dönüşüm sürecinin önünü açtığını ve demokratik değişime kapı araladığını belirten Kubilay, “İstanbul seçimlerinde yüzde 10’luk bir oy farkı ile bu siyasi dönüşümün derinleştirilmesi ve Türkiye’nin demokratikleştirilmesi yolunda hızla adım atılması mesajını vermiştir” diye belirtti.
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