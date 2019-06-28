Samanyolu Haber /Gündem / MİT TIR’ları davasında karar çıktı /28 Haziran 2019 19:19

MİT TIR’ları davasında karar çıktı

Yargıtay, MİT TIR'larının durdurulması davasında, eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'ı 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nu 20 yıl hapis cezasına çarptırdı. Eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl hapis cezası verildi.

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Yargıtay, Adana ve Hatay'daki MİT TIR'larının durdurulması davasında, sanıkların eylemleri örgütsel talimatla gerçekleştirdiği sonucuna vardı.

Yargıtay, sanıkların eylemlerinin, devletin gizli belgelerini temin ve açıklama suçunu oluşturduğuna hükmetti.

Eski Adana Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık'a 22 yıl 6 ay, eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'na 20 yıl, eski Adana Başsavcıvekili Ahmet Karaca'ya 18 yıl 9 ay, eski özel yetkili Adana Savcısı Aziz Takçı'ya 26 yıl, eski Adana Savcısı Özcan Şişman'a 17 yıl 3 ay, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan Çokay'a 20 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
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