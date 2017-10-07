2023 tutmadı, hedefler 2053’e ertelendi!





Mehmet Tezkan'ın Milliyet'de yayınlanan 5 Ekim 2017 tarihli yazısının bir bölümü şöyle:





"2023.. Türkiye Cumhuri-yeti’nin 100. yılı.. İktidar iddialı hedefler koydu.. 2023 Türkiye’si böyle olacak diye hemen her vesileyle tekrarladı durdu.. Bir kere, iki kere değil.. Yıllarca tekrarladı.. Yediden yetmişe ezberletti..





Neydi bunlar..





Türkiye dünyanın en iyi 10 ekonomi arasına girecek.. İhracat 500 milyar dolar olacak.. Kişi başı milli gelir 25 bin dolara çıkacak..





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Son zamanlarda yine 2023’ten söz ediliyor ama hedefin ne olduğu artık söylenmiyor.. Rakamlar sıralanmıyor.. 2023 vizyonu denip geçiyor.. Neden?





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Çünkü bırakın hedefin tutmasını, hedefe yaklaşamadık bile.. Hedefin yarısına bile gelemedik.. Gelin bakalım.. İhracat.. Geçen yıl 142 milyar dolardı.. Bu yıl 150-155 milyar dolar olması bekleniyor.. Altı yıl içinde 150 milyar dolar 500 milyar dolara çıkar mı? Ne üreteceğiz ki çıksın!





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Geçenlerde orta vadeli program açıklandı.. Bu yıl kişi başı milli gelir 10.579 dolar olacakmış..





2018’de dolar kuru 3.7 olursa milli gelir 11.400 dolar olacak.. 2019’da dolar 3.8 olursa 12.100..





2020’de dolar 4 lira olursa 13.024.. Yani dolar çakılıp kalırsa..





Bakanlığın pespembe tablosu tutarsa, büyüme yüzde 5.5 olursa, enflasyon yüzde 5’e inerse, 13 bin dolara çıkacağız..





Ekonomistler olacak gibi değil diyorlar.. Bazıları da akla mantığa aykırı buluyor..





Neyse.. Diyelim ki tuttu.. Maliye bu kez tutturdu..





En iyimser tahminle 2020’de kişi başı milli gelir 13 bin dolar.. 2023 hedefi neydi?





25 bin dolar..





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Dünya sıralamasında 17. sıradayız.. 1976 yılından beri aynı yerdeyiz.. 17-18 arasında gidip geliyoruz..





Altı yılda yedi sıra birden atlayıp ilk 10’a girmemiz sadece akla mantığa değil, hayale bile aykırı..





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İktidar 2023 hedeflerinden artık söz etmediğine göre galiba 2023 hedefleri 2053’e ertelendi.."