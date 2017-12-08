Hakan Atilla davasında eski CIA Başkan Yardımcısı Cohen: 2012'de Aslan'a mektup yolladım





ABD'de görülen İran'a yönelik yaptırımları delme ve kara para aklama davasında 1 hafta boyunca itiraflarını sürdüren Rıza Sarraf'ın ifadesi sona erdi.







Davanın 8'inci oturumu, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı tutuklu sanık Mehmet Hakan Atilla'nın sorgu görüntüleri ile başladı.





Bugünkü duruşmada eski CIA Başkan Yardımcısı David Cohen ifade vermeye devam ediyor.





David Cohen, daha önce ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Mali İstihbarat Ofisi'nde müsteşar olarak görev yapmıştı.





Cohen geçmişte Atilla dahil bazı Halkbank yöneticileriyle yaptığı görüşmeleri anlatacak.