Samanyolu Haber /Ekonomi / İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 26.95 arttı /21 Mayıs 2019 11:33

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 26.95 arttı

İnşaat maliyet endeksi (İME), 2019 yılı mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1.47, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26.95 arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mart ayında İME aylık bazda yüzde 1.47, malzeme endeksi yüzde 2.02 ve işçilik endeksi yüzde 0.27 arttı. Yıllık olarak ise malzeme endeksi yüzde 27.16, işçilik endeksi de yüzde 26.48 yükseldi.

Bina inşaatı maliyet endeksi mart ayında şubata göre yüzde 1.27, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.97 arttı. Geçen aya göre malzeme endeksi yüzde 1.83, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27.12 yükselirken, aynı dönemde işçilik endeksi aylık yüzde 0.11, yıllık yüzde 26.66 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, mart ayında aylık yüzde 2.11, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26.88 arttı. Geçen aya göre martta malzeme endeksi yüzde 2.64 ve işçilik endeksi yüzde 0.85 arttı. Ayrıca martta geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27.33 ve işçilik endeksi yüzde 25.79 yükseldi.
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