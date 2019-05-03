Samanyolu Haber /Gündem / 20 bin 474 kişiye ‘sosyal medya’ nedeniyle işlem yapıldı /03 Mayıs 2019 21:00

20 bin 474 kişiye ‘sosyal medya’ nedeniyle işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Soylu, 2013-2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle 20 bin 474 kişi hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu üyesi Ensar Aytekin’in, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle ilettiği ‘2013–2018 yılları arasında sosyal medya paylaşımı nedeniyle hakkında işlem yapılan kişilerin sayısı ve aldıkları cezalara’ ilişkin sorusuna yanıt geldi.

AYTEKİN: DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE PRANGA 

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapılan işlemlerde sindirme politikası güdüldüğünü belirten Aytekin, “Son 5 yılda 20 bin 474 vatandaş hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle işlem yapılması düşünce özgürlüğüne vurulmak istenen pranganın işaretidir” dedi.
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