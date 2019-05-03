Samanyolu Haber /Gündem / Seçim tekrarlanırsa Yıldırım aday olmayacak! /03 Mayıs 2019 21:13

Seçim tekrarlanırsa Yıldırım aday olmayacak!

Gazeteci Fatih Portakal, İstanbul'da seçimlerin olası tekrarlanması durumunda Binali Yıldırım'ın aday olmayacağını ileri sürdü.

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İstanbul'da AKP'nin olağanüstü itirazına YSK'nın vereceği karar merak konusu olurken, AKP'nin İBB adayı Binali Yıldırım için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım'ın bir daha aday olmayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanırken, yerine getirilecek ismi merak ettiğini dile getirdi.

Portakal, paylaşımında "#YSK seçimi iptal etti diyelim. #AKP’de #BinaliYıldırım’ın bir daha aday olmayacağını düşünüyorum. Bir de şunu düşünüyorum:aday kim gösterilir? Yanıt bulamadım" değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul seçimlerini rakibi Ekrem İmamoğlu'nun gerisinde tamamlayan Binali Yıldırım, seçimlerin ardından bir süre sessizliğini korumuş, bu sessizlik ise benzeri iddiaları gündeme getirmişti.

Muhalefet seçimlerin tekrarlanması ihtimalini "kanuna aykırı" olarak nitelendirirken olası bir tekrarlanma durumundan AKP'nin ve Binali Yıldırım'ın izleyeceği yol merak konusu. 
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