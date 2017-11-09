Samanyolu Haber /Gündem / 20-29 yaş arası gençlerin üçte biri 'hiçbir şey' yapmıyor /09 Kasım 2017 11:20

20-29 yaş arası gençlerin üçte biri 'hiçbir şey' yapmıyor

TÜİK verilerine göre, 20-24 yaş arası gençlerin yüzde 33.7’si, 25-29 yaş arası gençlerin ise yüzde 34.5’i ne eğitim alıyor ne de bir işleri var.

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Hürriyet'in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği habere göre, ‘ne eğitimde ne de istihdamda olan' 15-24 yaş arasındaki gençlerin oranı temmuz 2016'da yüzde 26.3'ten, temmuz 2017'de yüzde 26.7'ye yükseldi.

Genç erkeklerde bu oran geçen yılın aynı döneminde yüzde 16.9 olurken, 2017 temmuz ayı itibariyle yüzde 16.5'e düştü. Genç kadınlarda ise geçen yıl temmuz ayında yüzde 35.9 olan oran, bu yılın aynı dönemi itibariyle yüzde 37.1'e kadar çıktı.
‘Hiç bir şey yapmayan' gençler olarak nitelendirilen ‘ne okuyan ne de istihdamda olan gençlerle' ilgili oranın artmasından sonra konunun SGK, MEB ve İŞKUR gündemine alınacağı öne sürüldü
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