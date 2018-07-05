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2 yıllık tahvil faizi 10 yıl sonra %20'nin üzerini gördü
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2 yıllık tahvil faizi 10 yıl sonra %20'nin üzerini gördü
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05 Temmuz 2018 10:25
2 yıllık tahvil faizi 10 yıl sonra %20'nin üzerini gördü
Türkiye'de 2 yıllık tahvillerin faizi, 7 baz puanlık artışla yüzde 20.02'ye ulaşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.
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Gün içinde zirveyi gören faizler yüzde 20 seviyesinden işlem görmeye başladı
2 yıllıkların faizi, son 5 gün içerisinde toplam 91 baz puan yükseldi.
10 yıllıkların faizi ise yüzde 17.57'de seyrediyor.
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