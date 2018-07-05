Samanyolu Haber /Ekonomi / 2 yıllık tahvil faizi 10 yıl sonra %20'nin üzerini gördü /05 Temmuz 2018 10:25

2 yıllık tahvil faizi 10 yıl sonra %20'nin üzerini gördü

Türkiye'de 2 yıllık tahvillerin faizi, 7 baz puanlık artışla yüzde 20.02'ye ulaşarak 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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Gün içinde zirveyi gören faizler yüzde 20 seviyesinden işlem görmeye başladı

2 yıllıkların faizi, son 5 gün içerisinde toplam 91 baz puan yükseldi.

10 yıllıkların faizi ise yüzde 17.57'de seyrediyor. 
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