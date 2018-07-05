Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li senatör: Ankara kendini bataklıkta bulabilir /05 Temmuz 2018 10:22

ABD'li senatör: Ankara kendini bataklıkta bulabilir

Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra hafta başında Menbiç'i ziyaret eden ABD'li senatör, Türkiye'nin Suriye'deki savaşa daha fazla müdahil olması hâlinde kendini bir 'bataklıkta' bulabileceğini savundu.

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Ankara'da geçen hafta AKP Genel Merkezi'nde Tayyip Erdoğan ile görüşen, pazartesi günü de Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç kentini ziyaret eden iki ABD'li senatörden Lindsey Graham, Reuters haber ajansına konuştu.

DW'nin aktardığına göre cumhuriyetçi senatör, Bağdat ziyareti sırasında yaptığı açıklamada Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye de değindi.

Graham, Ankara'daki temaslarında ABD'nin Suriye'den ayrılmasının sonuçlarının 'iyi olmayacağını", bu nedenle bölgede kalmalarının Türkiye'nin avantajına olduğunu anlatmaya çalıştığını belirtti. ABD'li senatör, "Suriye'de Türk ordusunun yeni harekâtlara girişmesini de istemezsiniz, aksi takdirde kendinizi bir bataklıkta bulursunuz" diye ekledi.

Öte yandan Graham, YPG'lilerin Fırat'ın doğusunda, yani Menbiç'e yaklaşık 20 kilometrelik bir uzaklıkta konuşlanmasının 'yeterli olması gerektiğini' söyledi.
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