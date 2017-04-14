2 Suud Bankasına 11 Eylül davası

ABD Senatosu’nun 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin, Suudi Arabistan’a dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarını onaylayarak dokunulmazlığı kaldırılmasının ardından, aralarında iki Suudi bankası ile Bin Ladin ailesiyle bağlantılı bir şirketin de olduğu 10 kuruma 4,2 milyar dolarlık dava açıldı.





ABD Senatosu, 11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kuleler ile Washington’daki Savunma Bakanlığı binasına düzenlenen ve yaklaşık 3000 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda ölenlerin ailelerinin Suudi Arabistan’a dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarını Mayıs 2016’da onaylamıştı.





Senato’nun kararının ardından ABD’li sigorta şirketi Travelers Cos’a 20’den fazla kişi, aralarında banka, şirket ve yardım kuruluşlarının da olduğu 10 kurum hakkında ‘El Kaide’ye destek vererek 11 Eylül saldırılarına yardım ve yataklık ettikleri’ suçlamasıyla dava açtı.





‘EL KAİDE, YARDIM ALMADAN 11 EYLÜL SALDIRILARINI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİREMEZDİ’





Manhattan Bölge Mahkemesi’ne açılan dava dosyasında, El Kaide’nin 11 Eylül saldırısını suçlanan kurumların yardımı olmadan ‘başarılı’ şekilde planlaması, koordine olması ve gerçekleştirmesinin olası olmadığı belirtildi.





En az 4.2 milyar dolar tazminat talep eden davacıların şikayetçi olduğu kurumlar arasında, Al Rajhi Bank, büyük bölümü Suudi Arabistan yönetimi ve Kamu Yatırım Fonu’na bağlı olan National Commercial Bank, havacılık inşaat şirketi Dallah Avco ile inşaat şirketi Mohammed Binladin Co. ve Mekke merkezli yardım kuruluşu Muslim World League de var.





TAZMİNAT 11 EYLÜL MAĞDURLARI İÇİN KULLANILACAK





Davanın, şikayetçilerin lehine sonuçlanması halinde alınacak tazminat 11 Eylül saldırısını nedeniyle maddi ya da manevi kayıp yaşayanlar için kullanılacak.





Bunun yanı sıra Reuters, Travelers Cos Sözcüsü Matt Bordonaro’nun davaya ilişkin olarak ek bir açıklama yapmadığını aktardı.