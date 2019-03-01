2 kişiyi öldüren soyguncu polis çıktı

Mersin’in Akdeniz ilçesindeki salı günü bir kuyumcu soygunu gerçekleşti. Kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül soygunu yapan zanlı tarafından öldürüldü.









Yüzü maskeli kişi, kuyumcu Mustafa Serpin ile çalışanı Yasin Tazegül vitrindeki altınları topladığı sırada dükkana girdi. Altınları almak isteyen kişi, Serpin’i ve Tazegül’ü direnmeleri üzerine tabancayla vurarak öldürdü. Altınları alan saldırgan kaçarak kayıplara karıştı.





Özel bir ekip oluşturan Mersin Emniyet Müdürlüğü yaptığı çalışmada, soygunun aynı mahallede annesiyle birlikte oturan polis memuru V.Ç. tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.





Bunun üzerine harekete geçen polis, şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri ve cinayet masası dedektiflerinin yanı sıra çok sayıda polisin görev aldığı operasyonda V.Ç. ve annesi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirelen 2 kişi sorguya alındı.